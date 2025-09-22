André-Pierre Gignac 'regresa' con Tigres tras larga ausencia

Las lesiones han sido la gran constante en los últimos años de André-Pierre Gignac, quien apenas ha podido tener actividad en la actual temporada con Tigres. El histórico delantero francés ha disputado únicamente 112 minutos repartidos en cuatro partidos, en los cuales consiguió marcar un gol desde el punto penal ante Puebla.

La falta de continuidad ha generado preocupación entre la afición auriazul, que ve cómo el máximo referente ofensivo del club no logra mantenerse en ritmo debido a los constantes problemas físicos. Aun así, el regreso de Gignac a las prácticas ha traído un aire de esperanza en la Sultana del Norte.

El conjunto de la U de Nuevo León compartió en redes sociales una fotografía del atacante galo durante los entrenamientos, acompañada de la frase: “Este miércoles volvemos a casa”. La publicación rápidamente se volvió viral y provocó emoción entre los aficionados que esperan con ansias verlo de nuevo en el terreno de juego.

La publicación | Captura de pantalla

¿Jugará ante Altas?

No obstante, la gran incógnita es si Gignac estará listo para el próximo compromiso de los felinos ante Atlas. Su ausencia en el duelo contra Pumas fue una decisión del entrenador Guido Pizarro, quien explicó que el jugador aún no estaba al cien por ciento para volver a competir.

“André ya casi está muy bien, ha tenido un golpe en la cabeza del peroné que se inflamó un poco. La idea es que se quede acá para que pueda estar al cien el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros y que, si está al cien, nos va a ayudar muchísimo”, declaró Pizarro en conferencia de prensa.

Gignac | AP

Lesiones, la gran constante

Con estas palabras, el estratega argentino dejó claro que no arriesgarán al goleador histórico del club. La prioridad es que el atacante se recupere completamente, ya que forzar su regreso podría agravar la lesión y dejarlo fuera por más tiempo.

A sus 39 años, las lesiones se han convertido en un reto constante para Gignac, quien pese a la edad sigue siendo el referente en ataque de Tigres. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora son fundamentales para un equipo que aspira a pelear en la Liga MX.

La decisión final sobre su participación contra Atlas dependerá de la evolución que muestre en los entrenamientos previos al partido. Mientras tanto, la afición regiomontana se mantiene expectante y con la ilusión de volver a ver a su ídolo vestido de auriazul en el Estadio Universitario.

Gignac | AP