Liga MX: Este es el 11 ideal de la Jornada 9 del Apertura 2025

La Jornada 9 del Apertura 2025 dejó 29 goles, cambio de liderato y actuaciones que explican el once de DataFactory. Toluca pasó por encima de Chivas, Cruz Azul tomó la punta y Xolos firmó la goleada de la semana. ￼

El 11 ideal de la Fecha 9, pone reflectores donde la jornada pegó más fuerte. Toluca arrasó 0–3 en el Akron con goles de Paulinho, Jesús Gallardo y un cierre de Alexis Vega, quien volvió a castigar a su ex afición y fue figura del Campeón. Ese triunfo sostiene que Gallardo (8.2) y Vega (8.1) aparezcan entre los mejores de la jornada. ￼

Alexis Vega | IMAGO7

La goleada de Tijuana (5–0) a León respalda la inclusión de Frank Boya (7.6) en el mediocampo ideal. Los Xolos dominaron de principio a fin y firmaron su victoria más amplia del torneo. ￼

Cruz Azul venció 3–2 a Juárez en un partidazo y con eso se subió al liderato del Apertura; de ahí que Luka Romero (7.8) aparezca entre los destacados por su incidencia en el juego celeste. ￼

En la zaga, el combo Sanabria (8.1) y Galdames (7.7) luce coherente con el 1–4 de Atlético San Luis en Torreón. El equipo potosino manejó el partido y cerró la fecha con autoridad. ￼

Sanabria | IMAGO7

Bajo palos, Guillermo Allison (7.6) sostuvo a Querétaro y completa un once que se redondea con Ramón Juárez (América) en defensa y un tridente ofensivo con Paulinho, João Pedro y Gabriel ‘Toro’ Fernández, todos con intervenciones decisivas en sus equipos a lo largo del fin de semana.

El 11 ideal de la Fecha 9 no solo premia números; refleja cómo se movió el torneo: Cruz Azul tomó la punta, Toluca reafirmó jerarquía con un golpe en Guadalajara y Tijuana entregó la exhibición más contundente de la jornada.

El 11 de la Jornada 9 | RÉCORD