¿Se burló de Chivas? Alexis Vega explica festejo de su gol con Toluca

Álex Martínez
21 de Septiembre de 2025

Alexis Vega fue protagonista absoluto en la victoria del Toluca 3-0 sobre Chivas en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2025. El atacante anotó un gol, repartió dos asistencias y generó polémica con su festejo, que rápidamente levantó interpretaciones entre la afición tapatía.

¿Vega se burló de Chivas? 

Tras marcar el tercer tanto, Vega mostró una camiseta negra con la leyenda “Feliz cumpleaños, amor. Te amo”, gesto que muchos seguidores rojiblancos entendieron como una provocación hacia la institución donde militó en el pasado. Los abucheos no se hicieron esperar durante la noche en Guadalajara.

Al término del encuentro, en zona mixta, Alexis aclaró el malentendido y dejó en claro el respeto que le guarda al club donde vivió etapas importantes de su carrera. "Jamás le voy a faltar el respeto a Chivas ni a su afición, me dieron muchísimo a mí y mi familia, fui muy feliz en esa institución. Después el festejo fue cumpleaños de mi esposa, quise tener un bonito detalle", explicó.

Vega explica que respeta a Chivas 

El delantero incluso añadió con humor que a veces le gusta encender un poco al público, aunque siempre bajo el marco del espectáculo: "Por ahí a veces también ‘pico’ un poquito a la gente porque sé que es un espectáculo, ellos vienen a disfrutar el partido, pero siempre con respeto, nada más que me presten un poquito de atención y después a lo que sé hacer, marcar diferencia", afirmó.

El momento llega en un año brillante para Alexis Vega con el Toluca. En lo que va de 2025 suma 15 goles, 18 asistencias y dos títulos en 35 partidos oficiales, además de consolidarse como una pieza recurrente en la Selección Mexicana.

