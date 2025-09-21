Atlético San Luis aplasta a Santos en Torreón con doblete de Joao Pedro

Atlético de San Luis dio una de las campanadas de la Jornada 9 al derrotar de forma contundente 4-1 a Santos Laguna en el Estadio TSM, firmando una gran exhibición ofensiva y dejando sin reacción al conjunto lagunero.

La figura del encuentro fue Joao Pedro | Imago7

Santos sin poder al ataque

El equipo visitante avisó desde temprano con un disparo de Sébastien Salles-Lamonge apenas al minuto 5. Poco después, Santos tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador cuando el árbitro señaló un penal a su favor; sin embargo, Andrés Sánchez se vistió de héroe al detener el cobro de Bruno Barticciotto al minuto 8.

El primer golpe de San Luis llegó al 37’, cuando Juan Manuel Sanabria ejecutó un tiro libre perfecto para poner el 0-1 antes del descanso. En la segunda parte, los potosinos mantuvieron el ritmo y ampliaron la ventaja al 50’ con una definición de Benjamín Galdames. Diez minutos después, al 60’, el portugués João Pedro apareció en el área para marcar el tercero con un remate de derecha.

San Luis 'destrozó' a Santos en el TSM | Imago7

¡Que de la mano, de Joao Pedro!

Santos reaccionó de inmediato y al 63’ Kevin Balanta descontó con un cabezazo, pero la esperanza duró poco, ya que al 73’ João Pedro volvió a hacerse presente, ahora de cabeza tras un centro de Sanabria, sellando el 1-4 definitivo.

Con este resultado, Atlético de San Luis se lleva tres puntos valiosos de Torreón, mientras que Santos tendrá que replantear mucho para recomponer en el torneo.

Goleada dolorosa para el equipo lagunero en casa | Imago7