¿Y esto? Insólita reacción de Aleco Irarragorri con la goleada de Santos

Santos Laguna fue goleado en casa por Atlético San Luis, por lo que las reacciones no se han hecho esperar; de hecho, la reacción más viral ha venido por parte de su presidente Alejandro 'Aleco' Irarragorri Kalb, quien no ocultó su molestia por el bochornoso resultado como locales.

El coraje de los malos resultados

Irarragorri estuvo presente en uno de los palcos del Estadio TSM, por lo que pudo ser testigo de la tremenda goleada que le propinaron a Santos en la Fecha 9. Desde los primeros goles, 'Aleco' ya se veía bastante molesto por la manera en que su equipo jugaba; sin embargo, el enojo más grande aún estaba por llegar.

Fue después del segundo gol de Joao Pedro cuando el presidente finalmente 'explotó', pues con el resultado completamente en contra después de darse el 1-4, Irarragorri se levantó de su asiento, caminó hacia dentro del palco e hizo algunos movimientos en su celular, lo que algunos apuntan será la destitución de Francisco Rodríguez.

¡Lo de João Pedro es un escándalo! 🤯 Llegó el octavo gol del delantero y están goleando al Santos 😱#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/OGqyH62Nys — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 22, 2025

Mal y de malas

Santos Laguna vive un mal momento, pues a pesar de no ser el último lugar de la tabla como lo llegó a ser en torneos anteriores, actualmente, se ubican en la posición 14 con solamente siete puntos, pero ha tenido seis derrotas, lo cual ha comenzado a desesperar a 'Aleco' en su primera gestión como presidente.

Ahora, en la jornada doble que se avecina en Liga MX, Santos recibirá a Xolos y posteriormente visitará a uno de los líderes del torneo, Rayados de Monterrey, buscando un 'renacer' en el certamen, con lo que probablemente sea un nuevo entrenador si es que Irarragorri así lo decide.

