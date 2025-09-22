¡De galo a galo! Allan Saint-Maximin felicita a Ousmane Dembélé por Balón de Oro

Ousmane Dembélé se convirtió en el ganador del Balón de Oro, por lo que ahora es el sexto jugador francés en la historia en recibir el galardón. Las felicitaciones del mundo del futbol no se hicieron esperar y varios jugadores galos se encargaron de llenar de elogios al ‘Mosquito’, entre ellos el nuevo fichaje del América: Allan Saint-Maximin.

Por medio de sus historias de Instagram, el exjugador del Newcastle United subió dos publicaciones, una junto al nuevo Balón de Oro en su época de juveniles. En dicha historia, el jugador de las Águilas le dedicó un par de palabras a Dembélé: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Oculto a la vista, cerca del corazón. El orgullo de nuestra generación".

En la segunda historia, el jugador del América compartió la serie de fotos del ‘Mosquito’ con el Balón de Oro. La historia estuvo acompañada de la canción: "Back to Live", del pianista italiano Giovanni Allevi.

El primer mensaje | Captura de pantalla

La relación entre ambos jugadores

Pese a lo que muchos creen, Ousmane Dembélé y Allan Saint-Maximin comparten una gran historia juntos. Los dos jugadores galos estuvieron en selecciones inferiores con Francia, lugar en el que tuvieron varias concentraciones. De igual forma, el exjugador del Barcelona confesó en una entrevista a Amazon Prime Video la admiración por la condición regateadora del jugador azulcrema.

"Solía ver mucho a Allan, recuerdo que era un gran regateador cuando estaba en el Newcastle. Hacía siete u ocho por partido, como mínimo. Un deleite", comentó el nuevo Balón de Oro hace un tiempo.

El segundo mensaje | Captura de pantalla

El comienzo de temporada para ambos

Dembélé tuvo un inicio de campaña complicado, pues aún continúa con la lesión que lo alejó de su mejor versión en el Mundial de Clubes. En los primeros cinco partidos de Ligue 1, Ousmane disputó tres y anotó dos goles, además de repartir una asistencia; aunque no jugó en Champions League.

Del otro lado del mundo, Allan Saint-Maximin llegó al América para cautivar a los aficionados azulcremas en sus primeros minutos. Ante Atlas y Pachuca, el jugador francés se estrenó con goles de alto calibre; aunque en los últimos partidos ante Rayados y Chivas no logró marcar mucha diferencia.

Maximin | IMAGO7