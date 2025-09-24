Diego Cocca regresa al 'Volcán' tras dos años de salir de Tigres

El Estadio Universitario será escenario de un reencuentro cargado de tensión esta noche, cuando Diego Cocca vuelva al banquillo de la cancha del Volcán, ahora como director técnico del Atlas. Han pasado poco más de dos años desde que el estratega argentino dejó de manera abrupta a Tigres, y su regreso no será indiferente para la afición felina, que aún guarda recuerdos encontrados de su breve etapa.

Diego Cocca en partido | IMAGO7

¿Cómo le fue a Cocca en su paso por Tigres?

Cocca llegó a Tigres en noviembre de 2022 con la misión de darle continuidad a un plantel poderoso y lleno de figuras. Su arranque en el Clausura 2023 generó expectativas alentadoras: en cinco partidos oficiales logró tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado cuando decidió dejar el club para aceptar la oferta de dirigir a la Selección Mexicana de Futbol.

En Tigres, vieron la salida de Cocca como traición

La noticia de su salida cayó como un balde de agua fría en la institución universitaria. Directiva y aficionados coincidieron en que Cocca había abandonado el barco demasiado pronto, justo cuando comenzaba a consolidar un plantel con aspiraciones al título. Su decisión fue vista como una traición por parte de muchos seguidores, quienes consideraron que priorizó su carrera personal por encima del compromiso con Tigres.

Tras su partida, la directiva nombró a Marco Antonio “Chima” Ruiz como nuevo técnico, buscando continuidad y conocimiento interno del equipo. No obstante, los resultados no lo acompañaron. La falta de contundencia y los tropiezos constantes terminaron por acelerar su salida.

La llegada de Robert Dante Siboldi cambió por completo el rumbo del equipo. El desenlace fue histórico: Tigres se coronó campeón de la Liga MX, dejando claro que el proyecto tenía cimientos sólidos si se encontraba al líder adecuado. Ese campeonato, irónicamente, marcó un contraste con la breve y turbulenta etapa de Cocca.

Diego Cocca durante compromiso | IMAGO7

Por ello, el regreso del argentino esta noche genera sentimientos encontrados. La memoria del aficionado felino es larga, y la forma en que abandonó al club sigue siendo una herida abierta. El título posterior con Siboldi acentuó la percepción de que Cocca dejó escapar la oportunidad de escribir una gran historia con Tigres.

¿Qué postura tiene la afición de Tigres sobre Cocca?

El recibimiento que tendrá en el Volcán no se anticipa amistoso. Los seguidores auriazules, conocidos por su fidelidad y exigencia, difícilmente perdonan a quienes consideran que no se entregaron al cien por ciento al club.

Más allá del resultado, la noche girará en torno al regreso de Diego Cocca al Universitario. Será una cita marcada por el recuerdo de un paso corto, polémico y poco satisfactorio, que dejó a la afición con la sensación de que Tigres fue solo una escala en su camino hacia otros retos.

Cocca regresará al 'Volcán' | IMAGO7