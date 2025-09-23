¡Sueñan con Play-In! Chivas vence a Necaxa y se mete a la pelea para llegar a la Fase Final

Se terminó la mala racha en casa. Chivas venció 3 a 1 a Necaxa y terminó con la seguidilla de cuatro juegos sin ganar en casa. El equipo dirigido por Gabriel Milito obtuvo tres puntos de oro en su proyecto al frente del Guadalajara, ante la presión que vivía el equipo Rojiblanco por la falta de resultados.

Chivas gana en casa a Necaxa | IMAGO7

El inicio del encuentro estuvo enfocado en el regreso de Fernando Gago, quien fue abucheado en su presentación y cuando inició el encuentro llegaron los cánticos con palabras altisonantes para el ex estratega del Guadalajara.

Silbidos, abucheos y un sin fin de groserías se presentaron haciéndole ver su molestia al que fue entrenador del Guadalajara en 2024. Junto con Gago, un viejo conocido de la afición, como Cristian Calderón también se llevó un sin fin de abucheos.

Ya en el terreno de juego, Chivas tuvo la oportunidad de colocarse al frente en el marcador, sin embargo, Efraín Álvarez falló en una oportunidad dentro del área, ahogando el grito de gol de la afición Rojiblanca, tras una gran atajada de Luis Unsain.

Chicote Calderón le anota gol a Chivas | IMAGO7

El Guadalajara generaba y era mejor en el campo, por lo que después de múltiples llegadas, apareció el gol. En una gran jugada elaborada, Luis Romo asistió a Richard Ledezma, quien asistió a la “Hormiga” González para entrar solo y definir el 1 a 0 en el encuentro.

Minutos más tarde llegó el segundo de la noche para Chivas. Richard Ledezma recibió el balón en tres cuartos de cancha y tras ver un espacio asistió a Santiago Sandoval, quien eludió la marca y definió de gran manera para colocar el 2 a 0 poner de pie a la afición Rojiblanca.



Chivas sueña con Play In | IMAGO7

En la parte complementaria, Necaxa se mostró mejor y aprovechó una mala salida de Chivas para acortar distancias. Pável Pérez asistió a Cristian Calderón, quien realizó un sombrerito sobre su rival y definió con un disparo potente mismo que fue desviado por la zaga del Guadalajara permitiendo el 2 a 1 en el marcador.

El “Chicote” fue severamente abucheado tras la anotación, quien se acercó a celebrar con Fernando Gago, situación que generó gran molestia en la afición Rojiblanca.

En la parte final del juego, Milito envió al juvenil Samir Inda, quien vio sus primeros minutos en primera división y a manera de película, tuvo un debut soñado, al convertir el tanto que cerró la victoria para el Guadalajara con el 3 a 1 final.

Samir Inda debuta con gol en Chivas | IMAGO7