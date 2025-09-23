Afición de Chivas se burla de jugador de Tigres por su estatura: "¡Abelito!"

El pasado 17 de septiembre, Chivas recibió a Tigres en un duelo pendiente de la Jornada 1. Durante el partido, un sector de la afición rojiblanca, tratando de alentar a su equipo e intimidar al rival, se burló del joven canterano de Tigres, Diego 'Chicha' Sánchez, quién fue comparado con 'Abelito'.

Afición de Chivas se burla de Chicha Sánchez | IMAGO7

Molesta a 'Chicha' Sánchez con su estatura

En redes circula un video que se ha vuelto viral, en donde se observa cómo la grada del Estadio Akron comparó a Diego Sánchez con Abelito, integrante de La Casa de los Famosos, un influencer mexicano de talla baja. Desde la grada se escucharon burlas como:

Afición de Chivas en el Estadio Akron | IMAGO7

"Vigón, salúdame a Abelito" "Ya metan a Abelito" "Abelito, Abelito, Abelito"

El video fue subido a la red social TikTok por el usuario @e.oswaldo y ya cuenta con casi un millón de reproducciones y más de 70 mil likes.

Pese a las burlas, el joven jugador mexicano parece que no le dio importancia y pese a que los insultos duraron prácticamente todo el partido, el se mantuvo tranquilo calentando el los linderos del campo.

¿Quién es Diego 'Chicha' Sánchez?

Diego 'Chicha' Sánchez es un canterano de Tigres que comenzó a tener más minutos desde la temporada pasada y, bajo el mando de Guido Pizarro, ha recibido mayores oportunidades.

Con apenas 20 años de edad y una estatura de 1.55 metros, su físico fue objeto de burla por parte de la afición rojiblanca, generando una ola de comentarios y memes en redes sociales.



Diego 'Chica' Sánchez, canterano de Tigres | AP