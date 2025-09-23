Afición de Chivas se burla de jugador de Tigres por su estatura: "¡Abelito!"

Diego 'Chicha' Sánchez es molestado por su estatura | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
23 de Septiembre de 2025

El pasado 17 de septiembre, Chivas recibió a Tigres en un duelo pendiente de la Jornada 1. Durante el partido, un sector de la afición rojiblanca, tratando de alentar a su equipo e intimidar al rival, se burló del joven canterano de Tigres, Diego 'Chicha' Sánchez, quién fue comparado con 'Abelito'.

Molesta a 'Chicha' Sánchez con su estatura

En redes circula un video que se ha vuelto viral, en donde se observa cómo la grada del Estadio Akron comparó a Diego Sánchez con Abelito, integrante de La Casa de los Famosos, un influencer mexicano de talla baja. Desde la grada se escucharon burlas como:

"Vigón, salúdame a Abelito"

"Ya metan a Abelito"

"Abelito, Abelito, Abelito"

El video fue subido a la red social TikTok por el usuario @e.oswaldo y ya cuenta con casi un millón de reproducciones y más de 70 mil likes.

Pese a las burlas, el joven jugador mexicano parece que no le dio importancia y pese a que los insultos duraron prácticamente todo el partido, el se mantuvo tranquilo calentando el los linderos del campo.

@e.oswaldo_

Abelito, no te juntes con Antuna 🥴

♬ sonido original - Oswaldo

¿Quién es Diego 'Chicha' Sánchez?

Diego 'Chicha' Sánchez es un canterano de Tigres que comenzó a tener más minutos desde la temporada pasada y, bajo el mando de Guido Pizarro, ha recibido mayores oportunidades.

Con apenas 20 años de edad y una estatura de 1.55 metros, su físico fue objeto de burla por parte de la afición rojiblanca, generando una ola de comentarios y memes en redes sociales.
 

