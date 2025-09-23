Afición de Chivas se burla de jugador de Tigres por su estatura: "¡Abelito!"

El pasado 17 de septiembre, Chivas recibió a Tigres en un duelo pendiente de la Jornada 1. Durante el partido, un sector de la afición rojiblanca, tratando de alentar a su equipo e intimidar al rival, se burló del joven canterano de Tigres, Diego 'Chicha' Sánchez, quién fue comparado con 'Abelito'.
Molesta a 'Chicha' Sánchez con su estatura
En redes circula un video que se ha vuelto viral, en donde se observa cómo la grada del Estadio Akron comparó a Diego Sánchez con Abelito, integrante de La Casa de los Famosos, un influencer mexicano de talla baja. Desde la grada se escucharon burlas como:
"Vigón, salúdame a Abelito"
"Ya metan a Abelito"
"Abelito, Abelito, Abelito"
El video fue subido a la red social TikTok por el usuario @e.oswaldo y ya cuenta con casi un millón de reproducciones y más de 70 mil likes.
Pese a las burlas, el joven jugador mexicano parece que no le dio importancia y pese a que los insultos duraron prácticamente todo el partido, el se mantuvo tranquilo calentando el los linderos del campo.
Abelito, no te juntes con Antuna 🥴
¿Quién es Diego 'Chicha' Sánchez?
Diego 'Chicha' Sánchez es un canterano de Tigres que comenzó a tener más minutos desde la temporada pasada y, bajo el mando de Guido Pizarro, ha recibido mayores oportunidades.
Con apenas 20 años de edad y una estatura de 1.55 metros, su físico fue objeto de burla por parte de la afición rojiblanca, generando una ola de comentarios y memes en redes sociales.