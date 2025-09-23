Faitelson 'le recomienda' a Chicharito dejar el futbol: "Que la cancha no te retire"

La vuelta de Javier Hernández a las Chivas Rayadas del Guadalajara, no es ni la que soñó el delantero mexicano y mucho menos, la que los aficionados del rebaño esperaban, y los números que el exjugador del Manchester United ha dejado en Jalisco, no son los mejores.

Justo por eso, además de las polémicas en las que Chicharito se ha visto involucrado por sus opiniones expresadas fuera de las canchas, David Faitelson le ha recomendado, a través de las redes sociales, que lo mejor sería dejar al futbol.

Óscar García se dijo encantado de tener a 'Chicharito' en Chivas

"Debe ser uno de los tres mejores futbolistas que ha producido este país, una auténtica leyenda, fallar un remate claro frente a la portería, es otra prueba fehaciente, de la falta de confianza que envuelve a Chicharito, el tiempo es un ente poderoso e infalible, el verdadero secreto radica en controlar el final. Tratar de irte por la misma puerta donde fincaste tu trayectoria, la puerta grande, para Javier Hernández, retirarse debe ser difícil, no solo es la falta de continuidad. Chicharito debe estar desesperado y nosotros también lo estamos, porque, a mí, por lo menos, me lastima, me da tristeza que un futbolista que alcanzó esos niveles, no hay preparado mejor su final, la idea es que la cancha no te retire, sino que tú te retires de la cancha", comentó Faitelson.

Al final, no me queda claro quien está más “desesperado”: ¿Si es el propio “Chicharito” Hernández o somos nosotros?

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 23, 2025

Amargo regreso a la Liga MX

Desde que volvió a la Liga MX, Javier Hernández ha jugado un total de 37 partidos con Chivas, contando todas las competencias, marcando tres goles en dos temporadas completas y lo que llevamos del Apertura 2025.

La actualidad del jugador mexicano es muy distinta a lo que fue su primera etapa con el Rebaño Sagrado, donde consiguió marcar 29 goles en 80 partidos, todo esto, antes de irse al Manchester United antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Chicharito | MEXSPORT

Rumores sobre su salida

Mucho se dice sobre la continuidad de Chicharito en Chivas, algunos reportes apuntan a que el Rebaño no le renovará el contrato y le dejarán libre en diciembre, otros indican que ya tendría todo listo para volver a Inglaterra, para jugar en segunda división.

Lo que tienen en común es que, al parecer, Javier Hernández todavía no piensa en el retiro del balompié profesional.