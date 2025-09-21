Chivas se olvidó de ganar en casa; suman solo cuatro puntos de 15 posibles

Chivas sumó otro partido con derrota ante su afición en el presente campeonato. El Guadalajara sigue sin ganar en casa y actualmente suma un total de cuatro juegos consecutivos sin victoria.



El conjunto Rojiblanco ha disputado un total de cinco encuentros en casa en lo que va del Torneo Apertura 2025; sin embargo, el conjunto Rojiblanco solo ha ganado un partido como local en el proyecto del estratega argentino Gabriel Milito.

En el presente campeonato,cuenta con cuatro puntos de 15 posibles jugando como local, sumando una victoria, un empate y tres derrotas, situación que ha generado una gran molestia en la afición rojiblanca, misma que ha mostrado su inconformidad al finalizar los juegos, con abucheos al plantel rumbo al vestidor.



La única victoria que tiene Chivas como local en la presente campaña se dio ante Atlético de San Luis, juego que iban ganando 2 a 0 en el primer tiempo y en la parte complementaria, el conjunto potosino les dio la vuelta 2 a 3 y fue en el final del encuentro que el Guadalajara logró darle la vuelta al marcador.



Ante su gente, Chivas ha estado con la pólvora mojada en ofensiva, luego de que, de los cinco juegos disputados como local, han marcado un total de seis goles, de los cuales cuatro fueron en su primer partido, por lo que en los últimos cuatro juegos en el Estadio AKRON han conseguido únicamente dos anotaciones.

