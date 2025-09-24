Salir de Chivas fue un renacer futbolístico para Alexis Vega. Desde su regreso a Toluca, el delantero mexicano retomó el alto nivel y actualmente es uno de los jugadores más destacados en la Liga MX.

De la mano de Antonio 'Turco' Mohamed, Vega se convirtió en pieza clave de los Diablos Rojos para la obtención del título en el pasado Clausura 2025. El impacto del atacante es tal, que Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) recientemente lo incluyó en el Top 100 de los mejores futbolistas del planeta.

Vega ha retomado su nivel con los Diablos Rojos | IMAGO 7

¿Cómo se genera el ranking de CIES?

Para realizar su clasificación, el organismo toma en cuenta el rendimiento en campo de los jugadores en el último año a partir de seis áreas en específico: juego aéreo; juegos ganados e intercepciones en propio terreno; pases acertados desde el propio medio campo; pases acertados en terreno rival; dribles exitosos; asistencias, y disparos (intentos, efectividad en goles, frecuencia).

Además, se toma en cuenta su nivel deportivo en los partidos y los resultados. En este último sector se toma en cuenta el nivel de la liga; el nivel del club; la relevancia del partido (Fase Regular o Fase Final), y nivel del jugador (minutos disputados, puntos obtenidos, etc.).

Vega se ha convertido en jugador importante de Toluca | IMAGO 7

Alexis Vega, en el Top 100 del ranking CIES

En lo más alto del ranking se encuentra Lamine Yamal, quien el pasado lunes "perdió" contra Ousmane Dembélé en la votación por el Balón de Oro. Detrás del joven de Barcelona se encuentran Kylian Mbappé, de Real Madrid, y Pedri, de Barcleona. Mientras que el Top lo completan Virgil Van Dijk de Liverpool y Michael Olise, de Bayern Munich.

Alexis Vega se encuentra en el puesto 61, por delante de jugadores como Henrikh Mkhitaryan (Inter de Milán), Enzo Fernández (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter de Milán) o el joven turco Arda Güler (Real Madrid). Es el único jugador mexicano en el listado y uno de los cuatro que militan en clubes de la Concacaf que fueron incluidos.

Vega en un partido con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Lionel Messi y Rodrigo de Paul con Inter Miami aparecen por encima de Vega, mientras que Sergio Canales, de Rayados de Monterrey, es precisamente el último del Top 100. Con ello, Toluca y la Pandilla son los dos equipos de la Liga MX que fueron incluidos en el ranking.

Curiosamente, los Diablos y los regios se enfrentarán este miércoles 24 en la Jornada 10 del Apertura 2025. Los escarlatas llegan tras vencer 0-3 a domicilio a Chivas, mientras que Monterrey empató 2-2 contra América, en un juego que no supieron mantener la ventaja.

Alexis Vega en festejo de gol | IMAGO 7