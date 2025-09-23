Toluca vs Rayados: ¿Dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX?

El Estadio Nemesio Díez se prepara para recibir uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2025. Toluca y Monterrey, segundo y tercer lugar de la tabla, se enfrentan en un choque que bien podría repetirse en instancias de Liguilla. Ambos equipos atraviesan un gran momento y llegan dispuestos a consolidar su candidatura al título.

Toluca, con el bicampeonato en la mira

Los Diablos Rojos de Antonio ‘Turco’ Mohamed suman 19 puntos, lo que los coloca en la tercera posición de la tabla. El equipo escarlata se muestra sólido en todas sus líneas y mantiene viva la ilusión de un bicampeonato que cada vez se siente más cercano.

Toluca va por el bicampeonato | IMAGO7

El Nemesio Díez se ha convertido en una fortaleza para los rojos, que confían en su capacidad ofensiva para hacer la diferencia ante un rival de peso.

Monterrey, potencia en ascenso

Con 22 unidades, los Rayados de Domènec Torrent ocupan el segundo lugar de la clasificación y llegan con la etiqueta de favoritos, respaldados por una de las plantillas más completas y costosas del futbol mexicano.

Monterrey es candidato al título | IMAGO7

El cuadro regio ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, con un rendimiento ascendente que lo perfila como uno de los rivales más temidos en la fase final.

Estadio Nemesio Diez | IMAGO7

¿Dónde y cuándo ver Toluca vs Monterrey?