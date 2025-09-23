Joao Pedro previo al Atlético de San Luis vs América: “Es inútil ser goleador si el equipo no gana”

El Atlético de San Luis se prepara para uno de los partidos más exigentes del torneo y, en la antesala del choque frente al América, su fichaje estelar Joao Pedro dejó en claro que lo más importante es sumar victorias por encima de los números individuales.

Joao Pedro celebrando gol con San Luis | IMAOG7

El delantero brasileño atraviesa un momento extraordinario en la Liga MX, siendo el atacante más en forma del campeonato, pero aseguró que su objetivo principal es que el equipo compita en lo más alto.

“Es inútil ser el goleador si el equipo no gana, si no llega a lo más alto posible. Hoy no hay un objetivo más grande. Voy disfrutando cada partido, pero es más importante que el equipo siga ganando y llegue lo más alto”, expresó Joao Pedro en entrvista para Claro Sports.

San Luis sueña con el Play In

Para el atacante sudamericano, vencer a las Águilas no solo tendría un valor mediático, sino que también significaría un paso importante en la pelea por un lugar en el Play In del Apertura 2025.

Joao Pedro quiere entrar a Liguilla | IMAGO7

“Estamos creciendo, llevamos dos partidos sin perder. Va a ser un partido muy importante. Estoy muy tranquilo, trabajando mucho para ser el mejor y ayudar al equipo, que es lo más importante. Nos acercamos a la zona de clasificación. Entonces, con todo respeto al adversario, tenemos que aprovechar la oportunidad. Si llega un triunfo va a ser todavía más importante porque es contra un gran equipo y en un momento importante para nosotros”, declaró a Claro Sports.

Previo al comienzo de la Jornada 10, Atlético de San Luis se encontraba en la posición 11 de la tabla, a solo un puesto del último boleto para Play-In.

Joao Pedro es líder de goleo

Apenas en su primera temporada en México, Joao Pedro se ha convertido en la gran figura de San Luis y en serio candidato al título de goleo. Con ocho anotaciones en nueve jornadas, el brasileño promedia un tanto cada 97 minutos, una cifra que lo coloca como el delantero más efectivo de la Liga MX.

Joao Pedro registra ocho goles en la temporada | IMAGO7

El Atlético de San Luis sueña con dar la sorpresa frente al América y acercarse a los puestos de clasificación, y Joao Pedro podría ser la pieza clave en esa misión.