Sergio Ramos, tras error ante América, se alista para enfrentar a Toluca

Sergio Ramos, defensor de Rayados de Monterrey, quiere dar la vuelta a la página luego del empate 2-2 ante América en el Estadio BBVA, donde el español quedó señalado tras el gol de la igualada. Ahora, el exjugador del Real Madrid se alista para enfrentar a Toluca en la Jornada Doble del Apertura 2025.

Rayados ganaba 2-0 en casa, pero en solo siete minutos las Águilas rescataron un empate. El gol del 2-2 llegó con una jugada en la que Ramón Juárez superó a Ramos en el juego aéreo, una faceta que normalmente es la especialidad del central español.



Tuvo un error

La imagen de Juárez imponiéndose ante Ramos se viralizó y fue interpretada como una especie de “dosis de su propia medicina”, dado que el campeón del mundo es reconocido por sus goles de cabeza en momentos decisivos. Ese empate le costó a Rayados el liderato de la Liga MX, pues Cruz Azul tomó la cima con un punto de ventaja.

Ramos quiere revancha ante Toluca

El calendario no da tregua y en menos de cinco días, Monterrey tendrá que medirse al campeón defensor, Toluca. Para Ramos, el duelo representa una doble revancha, primero, la personal tras su error frente a América; y segundo, la colectiva, ya que los Diablos Rojos eliminaron a Rayados en los Cuartos de Final del torneo pasado.

Busca la revancha

El propio Ramos compartió en redes sociales su viaje rumbo al Estado de México, imagen que los aficionados del conjunto regio clasificaron como una señal que quiere ser protagonista y ayudar a su equipo a sumar tres puntos clave en la tabla general.

Viaja con el equipo

¿Ramos ya no es factor con Rayados?

En lo que va de la temporada, Sergio Ramos no ha logrado ser factor, al menos del lado ofensivo. En 9 juegos, el campeón del mundo sólo ha marcado un gol, y fue desde los once pasos ante Necaxa en un 3-0. Sin embargo, no anota en jugada desde el 8 de marzo de 2025, cuando lo hizo frente a Cruz Azul.

El español buscará volver a ser determinante, ahora no solo en ataque, sino reforzando la defensa después del error ante América en un partido que promete ser de alta exigencia para los regios.

No ha podido ser factor