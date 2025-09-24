América vs Pumas: ¿Cuál será el operativo de seguridad para el Clásico Capitalino?

Este fin de semana llega uno de los partidos más atractivos de la temporada en el futbol mexicano, ya que el América se estará enfrentando a los Pumas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Este es el llamado clásico capitalino, duelo que tiene mucha historia en todos los sentidos. Finales jugadas, rivalidad entre jugadores, futbolistas en ambos equipo y conatos de bronca entre aficionados, los cuales fueron, lamentablemente, una tradición en estos duelos.

Es por esto que siempre que llega el cruce entre América y Pumas, se pone especial atención en el tema de la seguridad, ya que se debe garantizar la protección a los aficionados y evitar que vuelvan a aparecer los famosos pleitos entre dos de las barras más bravas del país.

Se viene el Clásico capitalino | MEXSPORT

En RÉCORD nos pusimos a investigar sobre el operativo de seguridad que habrá en este duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues normalmente se utilizan más policías para garantizar la seguridad.

Lo que pudimos saber, es que no habrá nada especial en este tema, ya que se implementará el famoso “Operativo Ladrillera”, el cual se utiliza en los partidos en Ciudad de los Deportes y, según la información compartida, no habrá cambio alguno en el mismo.

En este operativo, la alcaldía es la que se encarga de garantizar la seguridad afuera del estadio y la gente del Estadio se encarga de todo lo que se dé adentro del inmueble.

Las barras en el América vs Pumas | MEXSPORT

¿HABRÁ MÁS POLICÍAS?

La misma alcaldía ha compartido que el operativo no tendrá modificación alguna, esto a pesar de que es un partido considerado de alto riesgo. Lo único que podría modificarse, es que se amplíe la cantidad de policías y el horario en el que estarían operando para garantizar la seguridad.