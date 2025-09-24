¿Se pierde clásico ante Pumas? Rodrigo Aguirre salió con el ojo morado tras duro golpe

Terrible golpe de Aguirre. El América se enfrentó al Atlético San Luis en la Jornada 10 del futbol mexicano, en un compromiso clave para ambos, pues los de Coapa querían seguir escalando en los primeros lugares y los potosinos tener aspiraciones para el Play In.

El duelo fue muy interesante desde los primeros minutos, ya que se presentaron jugadas de peligro en todo momento, aunque la primera mitad se fue sin goles y de esta manera todo quedó para definirse en los segundos 45 minutos.

Uno de los momentos clave de la primera mitad se dio en un balón aéreo dentro del área del San Luis, ya que Rodrigo Aguirre se levantó para buscar el remate de cabeza, aunque no encontró la pelota y terminó llevándose un tremendo golpe por parte del guardameta rival.

Rodrigo Aguirre recibe golpe | MEXSPORT

Andrés Sánchez salió con fuerza para cortar el centro y llegó primero a la pelota, aunque también le pegó un codazo en el ojo derecho, lo cual significó una inflamación al delantero de las Águilas del América, quien tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del equipo.

Aguirre tuvo que salir del compromiso y su lugar fue tomado por Alejandro Zendejas, lo cual fue una mala noticia para los de Coapa, ya que el Búfalo estaba recuperando su mejor versión, pues viene de marcar gol en el partido ante Rayados de Monterrey en la jornada pasada.

El partido estaba 0-0, lo cual fue más complicado en este sentido, ya que se perdieron de uno de los goleadores del equipo de forma temprana.

Búfalo no pudo terminar el partido | MEXSPORT

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA?

El tiempo de recuperación para Rodrigo Aguirre es incierto, ya que es una lesión que se acaba de presentar, aunque es un golpe y no debe llevar un tema complicado en los próximos días.

De hecho, el Búfalo no parecería tener mayores complicaciones para poder jugar como titular ante el equipo de Pumas en el Clásico Capitalino del próximo fin de semana en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.