¡No le salió! Sergio Ramos falló penas contra Toluca tras tirar a lo ‘panenka’

El partido de la Jornada entre Toluca y Rayados de Monterrey trajo consigo grandes sorpresas, uno de ellos fue ver errar un penal al capitán de Monterrey, Sergio Ramos, quien al intentar cobrar a lo ‘panenka’, terminó por fallar ante el arquero mexicano Hugo González, quien retuvo el balón sin ningún problemas.

Penal errado de Ramos I IMAGO7

De 0-2 a 1-1

Durante una jugada en el ataque de los Rayados, el delantero mexicano, Germán Berterame, recibió una oea dentro del área chica del Toluca, sin embargo, la presión de los centrales del Toluca terminaron por provocar una falta, misma que fue conformada por el silbante, César Arturo Ramos, quien confirmó el penal a favor de la visita.

Entre silbidos, abucheos y ruidos de todo tipo, el ex campeón del mundo tomó la bola y la colocó en el manchón dentro del área, caminó un par de pasos atrás y como en toda su carrera, miro al guardameta, respiró profundo y disparó. Para sorpresa de todos, el balón salió bombeado, sin embargo, Hugo jamás se venció y se quedó con la esférica.

¡Tiro de penal de Sergio Ramos (Monterrey) atajado por Hugo González (Deportivo Toluca) y un contragolpe fallido que no contaba por fuera de lugar! Narración de @AgomezlunaM para TUDN USA pic.twitter.com/wzi3xOFncY — lilboimx (@lilboimx) September 25, 2025

Luego de errar su disparo, Ramos bajo la mirada incrédulo con lo que estaba pasando y procedió a seguir el juego, para su sorpresa y la del público, el guardameta de los Diablos orquestó un contragolpe rumbo al área del visitante, la jugada terminó en un rechace por parte del arquero de Rayados el cual evitó el 1-2 tentativamente, desafortunadamente para la visita, Toluca empato minutos después.

Hugo González tras atajar el penal I IMAGO7

¿De Villano a heroe?

Durante el primer gol de Rayados, el guardameta Hugo González rechazó un disparo de larga distancia de Jesús Corona, sin embargo, el rebote cayó en las piernas de Germán Berterame y este solo empujó la bola, por lo que algunos aseguran que fue error del portero, mientras que otros dicen que así debió ser la tajada.

Posterior a esto, solo le bastaron 10 minutos a Hugo para reponerse y atajar penal a uno de los mejores cobradores del mundo, así como también evitar que el rival se acercara en el marcador y ser el hincapié de la remontada de los ‘Choriceros’.

Desde su llegada a Toluca, muchos fanáticos y ajenos al equipo hicieron la crítica de que deberían ir por un arquero más joven o incluso alguien de las fuerzas básicas, sin embargo, Antonio Mohamed fiel a su estilo, volvió a confiar en el canterano americanista y este terminó por cumplir hasta el momento.

Por otro lado, Sergio Ramos tuvo la oportunidad de poner a su equipo con dos goles de ventaja en una cancha sumamente complicada, sin embargo, prefirió lucirse ante todos los espectadores y buscó marca un golazo, ahora solo quedo un intento que será opacado por el infierno del Nemesio Diez.

Hugo González en Toluca I IMAGO7