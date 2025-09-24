Tigres hunde al Atlas en el regreso de Diego Cocca al Volcán

En la Jornada 10 del Apertura 2025, Tigres derrotó 2-0 al Atlas en el Estadio Universitario, en un partido marcado por el regreso de Diego Cocca al recinto felino, donde fue recibido entre abucheos por la afición auriazul.

El encuentro comenzó con intensidad, pues apenas al minuto uno André-Pierre Gignac probó con un disparo que se fue por encima del arco defendido por Camilo Vargas.

Herrera y Lianez fueron los anotadores | MEXSPORT

La presión inicial de Tigres rindió frutos muy pronto, ya que al minuto cuatro Marco Farfán mandó un centro preciso para que Ozziel Herrera definiera y pusiera el 1-0, desatando la euforia en el “Volcán”.

Atlas tuvo pocas respuestas durante la primera mitad, con dificultades para generar peligro real frente a la portería de Nahuel Guzmán.

Arruinaron el regreso de Cocca | MEXSPORT

CON INSISTENCIA EN EL SEGUNDO TIEMPO

En el inicio del segundo tiempo, Tigres volvió a tomar la iniciativa y al minuto 51 Gignac estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo dentro del área, pero Vargas reaccionó bien y, tras una serie de rebotes, logró quedarse con la pelota.

La insistencia local no tardó en reflejarse nuevamente en el marcador. Al minuto 61, Diego Lainez apareció con una jugada individual y con pierna zurda sacó un disparo colocado al palo derecho, imposible para el guardameta rojinegro, firmando el 2-0 definitivo.

Marcó su segundo gol del torneo | MEXSPORT

Atlas intentó reaccionar en la recta final del partido y al minuto 87 Uros Durdevic buscó el arco con un disparo que se fue desviado, en una de las pocas aproximaciones de los tapatíos. Sin mayores sobresaltos, Tigres aseguró la victoria frente a su gente.

LLEGAN A 19 PUNTOS

Con este triunfo, los auriazules alcanzan 19 puntos en el torneo y se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la tabla general, mostrando solidez en casa y dejando un sabor especial en una noche en la que Cocca volvió a pisar el Universitario, aunque sin el recibimiento que seguramente esperaba.

Atlas no logró reaccionar | MEXSPORT