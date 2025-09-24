¡Estudiado! Benjamín Mora revela estrategia para 'clarear' a Kevin Mier

Benjamin Mora reconoció que parte de la estrategia de Querétaro ante Cruz Azul fue identificar y aprovechar las distancias que suele tomar Kevin Mier cuando juega adelantado. El técnico explicó que ese detalle fue trabajado en los entrenamientos y se convirtió en una de las armas clave para intentar lastimar a la Máquina en el Olímpico Universitario.

Error de Kevin Mier | IMAGO7

“Por supuesto que dijimos que tenemos que estar muy atentos por la distancia que luego toma Kevin y tenemos buenos golpeadores, tenemos buenos pegadores de larga distancia”, expresó el entrenador.

El gol de Santiago Homenchenko validó la planeación del cuerpo técnico. Su disparo de larga distancia encontró mal posicionado a Kevin Mier y se convirtió en una de las acciones que más influyeron en el empate conseguido en CU, resultado que supo a mucho para los Gallos.

Benjamín Mora, entrenador de Querétaro | IMAGO7

Un empate con sabor a victoria

Mora subrayó que el punto obtenido tiene un gran valor, aunque reconoció que sus futbolistas no terminaron del todo satisfechos.

“Hoy lo volvimos a demostrar aquí en la cancha más complicada del torneo, según los papeles, así que estamos con mucha confianza y con mucha motivación”, aseguró.

Hambre de triunfo en Querétaro

El estratega destacó que sus jugadores terminaron molestos porque querían los tres puntos. “Eso me habla de muchísimo hambre de triunfo, de hambre de ser mejores, de que no se están conformando y no se están relajando”, dijo, convencido de que este tipo de mentalidad es la que fortalece el crecimiento del equipo.

Mora definió el sentir del vestidor como “agridulce”. Por un lado, reconoció el mérito de haber resistido contra el superlíder, pero al mismo tiempo quedó la sensación de que pudieron haber logrado algo más. Esa mezcla de emociones, explicó, habla del nivel competitivo que su plantel quiere alcanzar.

La lección de CU

Finalmente, Mora resaltó la importancia de haber hecho partido a un rival de jerarquía como Cruz Azul en su estadio. Para él, el empate no solo suma en la tabla, sino que refuerza la idea de que Querétaro es un equipo humilde pero capaz de competir de tú a tú con cualquiera en la Liga MX