Guido Pizarro feliz con la victoria de Tigres sobre Atlas: "Era clave el triunfo de hoy"

Tigres vuelve a la senda del triunfo a costa de Atlas

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | IMAGO7
RICARDO OLIVARES
25 de Septiembre de 2025

Luego de regresar al triunfo ante el Atlas, el director técnico de Tigres Guido Pizarro, se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo en este encuentro.

"Era clave el triunfo de hoy. Además, es una semana donde enfrentamos a equipos que están en la parte baja de la tabla, lo que también genera una presión extra.”

Agradezco a la directiva y a la afición por el apoyo constante. Nosotros trabajamos para brindarles alegría. Sabíamos que necesitábamos esta victoria, más aún por los empates que veníamos acumulando.”

NO LE GUSTA QUE ME HAGAN GOLES

El técnico argentino mencionó que no es de su agrado cuando su equipo recibe goles.

“Sí. Me gusta que no nos hagan goles. Creo que se dice 'valla invicta', ¿no? Al principio éramos muy ofensivos, pero recibíamos muchos goles. Hoy buscamos equilibrio. Creamos situaciones para ampliar la ventaja, y nos generaron muy poco.”

EL APRENDIZAJE QUE LE DEJÓ COCCA

Además, Guido Pizarro declaró lo que le aprendió a Diego Cocca, en su etapa como técnico de Tigres.

"A Diego lo tuvimos poco tiempo, pero me gusta su forma de trabajar. Siempre estoy haciendo preguntas, aprendiendo de todos los entrenadores con los que me cruzo. Ya lo he dicho, he viajado, me he sentado a charlar con muchos. Él tiene experiencia, ha ganado en varios países, es reconocido.”

Pizarro se reencuentra con Diego Cocca

