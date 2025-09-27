Eduardo Berizzo deja de ser entrenador de León

León hizo oficial la salida de Eduardo Berizzo como entrenador del equipo, luego de que el argentino presentara su renuncia. "Nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye", escribió la institución en el comunicado.

Comunicado de León

Eduardo Berizzo dejó de ser entrenador del León, luego de tres torneos al mando del club. Tras la derrota ante Juárez por 2 a 0, el argentino tomó la decisión de separar caminos con la institución.

Así fue el paso de Berizzo en León

Berizzo llegó al club en el Apertura 2024, como una especie de bombero ante la situación en la que los había metido Jorge Bava. Sin embargo, el entrenador solo pudo completar un torneo, el Clausura 2025, en el que llegó hasta Cuartos de Final.

En 44 encuentros dirigidos, Berizzo ganó 15 partidos, empató 11 ocasiones y cayó derrotado en 18 encuentros. El argentino no tuvo la oportunidad de tener más tiempo con el club tras el último resultado.

En su primer torneo, lo planeado era que su contrato terminara al final del mismo, pero decidieron renovarlo antes de que comenzara el Clausura 2025. El argentino pudo estar por un semestre entero, pero no superó los Cuartos de Final.

Berizzo dirigiendo ante Juárez | IMAGO7

En dicho torneo, Berizzo tuvo a su disposición fichajes importantes como el de James Rodríguez, Nicolás Fonseca y Rodrigo Echeverría, lo que mantenía expectativas altas alrededor del proyecto.

La afición y directiva le tomaron confianza cuando en su llegada logró cambiarle la cara al equipo, pese a no poder clasificar al Play In, pero con una suma de 14 puntos en su gestión.

Ahora, León buscará una nueva opción para cubrir el puesto de entrenador y mejorar el rumbo del torneo, en el que marchan en el puesto 10 con 12 unidades registradas, con tres victorias, tres empates y cinco derrotas.

¿Contra quién jugará León en su próximo partido?

Para la siguiente fecha, León recibirá la visita de un duro rival, Toluca. El conjunto Esmeralda afrontará uno de los duelos más duros mientras continúa la búsqueda de su nuevo timonel.

En acción | IMAGO7