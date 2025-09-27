Toluca anuncia renovación del Turco Mohamed y tres de sus figuras

El Campeón del futbol mexicano dio cátedra en su último partido ante Rayados de Monterrey. Toluca ganó, gustó y goleó en un partido en el que varios jugadores y Antonio Mohamed fueron figuras indiscutidas; razón por la cual el conjunto mexiquense decidió extender algunos contratos.

Por medio de un video en redes sociales, el conjunto de los Diablos Rojos anunció la renovación de: Alexis Vega, Jesús Angulo, Marcel Ruíz y el mismo 'Turco' Mohamed. El video generó reacciones positivas no solo por la noticia, sino por la originalidad en la que fue presentado.

"Con la renovación del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed y de algunos elementos que han sido pilares para el conjunto de los Diablos Rojos, se fortalecen las expectativas de consolidar a este como un equipo de época, por lo que tras la conquista del ansiado título 11, el compromiso del Toluca FC es ir por más", comentó el club en su sitió oficial.

Mohamed | IMAGO7

Renacer y consolidación

Para nadie es sorpresa el gran nivel de los tres jugadores, sin embargo, las historias de ambos comenzaron diferente. Tanto Vega como Angulo tuvieron un paso irregular en Chivas, razón por la cual Toluca se convirtió en el espacio idóneo para ambos, en especial para Alexis.

Por su parte, Marcel Ruíz terminó por consolidarse en los Choriceros, gracias a su gran nivel de juego y libertad en el medio campo. El canterano de los Gallos Blancos aún sueña con salir a Europa, aunque ahora podría dejar una mayor cantidad de dinero a Toluca.

Marcel Ruíz | IMAGO7

¿Mohamed para rato?

Pese a que el contrato del Turco era hasta diciembre del 2025, la renovación solamente fue una consolidación más de la confianza en el proyecto del argentino. El también exjugador transformó por completo la identidad de Toluca en los primeros seis meses, razón suficiente para pensar en un nuevo equipo de época en el futbol mexicano.

¿Por cuánto tiempo son sus nuevos vínculos?

Pese a la euforia que desató la renovación de los tres jugadores y el estratega, el club no brindó más información. Toluca enfrentará este fin de semana a Mazatlán, en busca de continuar en los primeros puestos de la Liga MX.

Alexis Vega | IMAGO7