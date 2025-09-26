‘Quien soy yo para hablar de Ramos’ Paulinho tras el penal del capitán de Rayados

Durante la Jornada 10, uno de los duelos que más llamaron la atención fue entre los Diablos del Toluca y los Rayados de Monterrey, prometiendo ser un partido lleno de emociones y goles, situación que así sucedió, incluyendo algo inédito, un penal fallado de Sergio Ramos.

Paulinho tras su anotación a Rayados | MEXSPORT

Polémica a lo ‘Panenka’

Durante el juego entre Toluca y Rayados, los visitantes se fueron arriba en el marcador desde los primeros minutos, dejando a un Nemesio Diez en silencio, pero el momento cumbre del juego llegó cuando el árbitro central decretó la pena máxima para Monterrey, tras esto, el hombre encargado de cobrarlo fue Ramos, sin embargo, el defensor central cobró a lo ‘panenka’ y Hugo González terminó atajando el disparo.

Paulinho y Alexis Vega | MEXSPORT

Tras lo acontecido, Toluca se volcó al frente y con el apoyo de toda su afición lograron propinarle una goleada a Rayados de 6-2, dejando en claro el poderío del campeón del Clausura 2025, sin embargo, el penal errado pudo significar otro destino.

Luego de lo sucedido en el Nemesio Diez, uno de los jugadores que se acercó a hablar con los medios fue el delantero portugués, Paulinho, una de las grandes estrellas de los Diablos y que además fue el encargado de tres de las seis anotaciones de la noche.

En la zona mixta, el ariete choricero fue cuestionado sobre la decisión de Sergio Ramos de cobrar de esa manera el penal, sobre todo tomando en cuenta el momento decisivo del juego y lo importante que hubiera sido anotar, sin embargo, Paulinho no do una sola declaración sobre el defensor español y dejó en claro que su única meta campeonar.

“Quien soy yo para hablar de Ramos, lo que ha ganado, ya metió muchos goles así, un gran jugador, lo falló, pero ya metió muchos, no soy nadie para hablar de él ni de su carrera", declaró el jugador de Toluca.

“Lo más importante fue ganar con un rival muy bueno y después mi primer hat-trick en el Nemesio, estoy muy feliz. Quiero ser bicampeón con Toluca, lo que venga después es puro bono, hay que trabajar para salir bicampeones”, añadió.

Penal errado de Sergio Ramos | MEXSPORT

¿Mejor esté Toluca que el campeón?

Paulinho cerró la entrevista con una contundente declaración, asegurando que más allá de comparar al plantel de este momento con el que salió campeón, tanto él como sus compañeros solo se enfocan en volver a levantar el título y que aunque el equipo quiere mejor, el objetivo es claro.

“Del Toluca del año pasado, el campeón, tiene que salir otra vez campeón para ser igual o mejor, queremos que el equipo juegue mejor, pero el objetivo es uno, salir campeón otra vez, pero es una liga muy, muy, competitiva, de las más competitivas del mundo, que tiene seis o siete equipos para salir campeones, pero lo más importante es salir bicampeón”, concluyó.

MEXSPORT