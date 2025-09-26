¡Descartados! Chicharito Hernández y Roberto Alvarado no estarán ante Puebla

Las malas noticias continúan en Verde Valle. Chivas anunció por medio de sus sitios oficiales la convocatoria para el partido de la Jornada 11 ante Puebla, en la que destaca la ausencia de los atacantes Javier Hernández y Roberto Alvarado.

Tanto 'Chicharito' como 'Piojo' han sufrido una constante de lesiones en todo el campeonato, por lo que su participación en el Apertura 2025 ha estado mermada. El máximo goleador de la Selección Mexicana solo vio actividad en tres de los primeros 10 partidos; mientras que Alvarado en siete.

Roberto Alvarado | IMAGO7

¿Por qué son las ausencias de los atacantes?

Roberto Alvarado sufrió una lesión en el Clásico Nacional ante América, aunque fue uno de los grandes héroes del Rebaño Sagrado en dicho partido. El extremo mexicano tuvo una lesión en el tobillo, por lo que se perdió los partidos ante Tigres, Toluca y Necaxa.

Antes de su regreso a Chivas, Javier Hernández batalló con un sinfín de lesiones en LA Galaxy, situación que todavía lo aqueja. El exdelantero del Manchester United y Real Madrid sufrió un golpe que lo dejó fuera de la convocatoria ante los Rayos.

Chicharito | IMAGO7

¿Qué otras bajas tiene Chivas?

El conjunto jalisciense también anunció la baja de otros jugadores, algunos por lesión y otros por compromisos con la Selección Mexicana Sub-17. Alan Mozo y Hugo Camberos destacan como las ausencias más notorias del Rebaño Sagrado.

"Es importante recordar que Hugo Camberos y Yael Padilla se encuentran con la Selección Mexicana Sub 20 que está por comenzar con su participación en el Mundial de la especialidad en Chile. Además, Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Javier Hernández, no pudieron ser considerados porque continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación", comentó el conjunto Rojiblanco.

Alan Mozo | IMAGO7

¿Cuál es la convocatoria de Chivas vs Puebla?

El conjunto de Gabriel Milito dejó un gran sabor de boca en su último partido ante Necaxa, con una gran idea en medio campo y en la parte de arriba. Entre los jugadores más destacados estuvo el juvenil Samir Inda, quien anotó su primer gol en Primera División.

Los juveniles de Chivas serán los encargados de sumar minutos importantes para la causa Rojiblanca, todo por las ausencias de los dos atacantes de mayor peso en el plantel. Por su parte, en el medio campo, Luis Romo tendrá la misión de comandar a Chivas.

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

⁠José Castillo

Bryan González

Miguel Tapias

Gilberto Sepúlveda

Diego Campillo

Luis Olivas

Luis Romo

Rubén González

Omar Govea

⁠Samir Inda

⁠Richard Ledezma

Efraín Álvarez

⁠Isaac Brizuela

Santiago Sandoval

Cade Cowell

⁠Alan Pulido

Teun Wilke

Armando González

Chicharito | IMAGO7