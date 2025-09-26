Agenda deportiva del viernes 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre de 2025 llega cargado de actividad deportiva en diferentes ligas del mundo, con futbol internacional, béisbol de Grandes Ligas y la continuación de la Liga MX y la Liga MX Femenil. A continuación, la programación completa con horarios y canales de transmisión para México.

Futbol internacional: Arabia Saudita, Alemania y Bélgica

La jornada abre en punto de las 12:00 horas con la Saudi Pro League, donde el Ittihad Club se enfrenta al Al Nassr en un partido que podrá seguirse a través de Caliente.mx y FOX Sports. Media hora más tarde, a las 12:30 horas, inicia la acción de la Bundesliga con el duelo entre Bayern Múnich y Werder Bremen, encuentro disponible en Sky Sports.

Cristiano Ronaldo tiene actividad con Al Nassr | X: @AlNassrFC

En Bélgica, la Jupiler Pro League también ofrece actividad desde temprano con el choque entre OH Leuven y Anderlecht, equipo donde milita el mexicano César 'Chino' Huerta. El compromiso está programado para las 12:45 horas, el cual se transmitirá mediante la plataforma DAZN.

MLB: Yankees vs Orioles en el cierre de la temporada regular

El béisbol de las Grandes Ligas tendrá un partido atractivo entre dos equipos históricos de la División Este de la Liga Americana. Los New York Yankees reciben a los Baltimore Orioles a las 17:05 horas en el Yankee Stadium. El encuentro se podrá ver en Disney+, Disney Premium y ESPN, como parte de la recta final de la temporada regular de la MLB 2025.

Los Yankees juegan contra los Orioles | AP

Liga MX y Liga MX Femenil: partidos clave de la jornada

La actividad del futbol mexicano comenzará a las 19:00 horas con un doble compromiso. En la Liga MX Femenil, América recibe a FC Juárez, encuentro que será transmitido por ViX y YouTube (canal oficial de la Liga MX Femenil). A la misma hora, pero en la Liga MX, FC Juárez se mide a León con transmisión de Caliente.mx y FOX Sports.

América recibe a Juárez en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Más tarde, a las 20:00 horas, los reflectores se trasladan al Estadio Universitario para el enfrentamiento de la Liga MX Femenil entre Tigres UANL y León, disponible en Fox Sports Premium, Fox Sports y Prime Video.

Finalmente, la jornada cierra con el partido de la Liga MX entre Puebla y Chivas, programado para las 21:00 horas y que contará con varias opciones de transmisión: Caliente.mx, TV Azteca Deportes, Fox Sports y Fox 7.

Los partidos del viernes 26 de septiembre de 2025

Esta es la actividad deportiva de este viernes | RÉCORD