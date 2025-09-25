Liga MX Femenil: ¿cuándo y dónde ver América vs Juárez de Jornada 13?

La Liga MX Femenil entrará en una de sus fases definitivas. Varios equipos tendrán pruebas importantes en la Jornada 13, como América, equipo que pasó de ser el mejor a entrar en un bache; mientras que las Bravas de Juárez han tenido un gran torneo.

América | IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Las Águilas de Ángel Villacampa llegan al encuentro ante las fronterizas con cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. El conjunto de Coapa inició de forma impresionante el campeonato, sin embargo, al pasar de las fechas, el equipo comenzó a perder intensidad.

Por su parte, las Bravas de Juárez de Oscar Fernández han sido una de las gratas revelaciones del torneo Apertura 2025. El conjunto fronterizo empató en su último partido ante una de los equipos favoritos del campeonato: las Amazonas de Tigres.

Bravas | IMAGO7

Lugar en la Tabla General

Pese a las cuatro jornadas para el olvido, el conjunto azulcrema aún continúa en la parte alta de la tabla. América es actualmente el tercer lugar general y, está abajo por tan sólo tres puntos del sublíder y del líder.

Mientras que las Bravas se encuentran luchando por un pase a Liguilla, en la novena posición. El conjunto de Juárez cuenta con 19 puntos, uno debajo de Rayadas y dos de León.

América | IMAGO7

Último duelo entre ambos conjuntos

En el Clausura 2025, ambos equipos se vieron las caras en tres ocasiones. Pese a que las Bravas tuvieron un gran desempeño en la Temporada Regular, pues lograron robarle un punto al América.

Sin embargo, en Liguilla la historia fue distinta. Las Águilas dejaron vivir en el partido de Ida a las Bravas, pero en el Ciudad de los Deportes cayó un vendaval amarillo. América dejó todo en el campo y ganaron el partido 5-0.

Bravas | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver América vs Juárez?