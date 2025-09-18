América Femenil se afianza líder en la Concachampions Femenil tras triunfo ante Pachuca

Se afianzan en la cima del grupo. América Femenil cobró venganza de la pasada Final de Liga MX Femenil y venció a Pachuca en el partido de Fase de Grupos de la W Concacaf Champions Cup. Con esta victoria las Águilas lideran el Grupo A un punto arriba de Orlando Pride.

Un gol en solitario de Scarlett Camberos fue suficiente para comandar la victoria de las Águilas. La capitana azulcrema aprovechó un mal rechace para poner arriba a su equipo y llevarse los tres puntos en la Jornada 3 del torneo, dando un paso importante rumbo a las Semifinales.

Pocas acciones de peligro

El encuentro se fue con pocas acciones de peligro, pero las Águilas fueron ligeramente superiores. Además de la anotación, tuvieron más llegadas al arco rival con nueve tiros totales en dirección al arco. Pachuca por su parte, sólo pudo sumar dos aproximaciones de peligro.

El gol de hecho llegó por un error defensivo. En un despeje de Sandra Paños, Montse Saldívar se encontró con el balón de cara al arco y sin marca. Al entrar al área cruzó un disparo que Barreras pudo detener, pero su rechazo quedó muerto dentro del área. Fue entonces que Camberos aprovechó y mandó el balón al fondo para el 1-0 definitivo.

Líder con dos jornadas por disputarse

Con los tres puntos América se afianza líder del certamen, sin embargo, también tiene un partido más que Orlando Pride y Pachuca. Con una victoria en la próxima jornada ante el cuadro de Florida podría asegurar la clasificación a Semifinales llegando a 10 puntos, pero una derrota le abriría la puerta a su descalificación.

Pachuca por su parte, se queda con tres unidades gracias a su victoria ante Chorrillo. Ahora se enfrentará a Alajuelense y a Orlando Pride para cerrar su participación. Las Tuzas necesitarán victorias en ambos para poder clasificar a la siguiente ronda.