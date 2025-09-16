“Vamos a dar un golpe de autoridad”: Rayadas listas para enfrentar al Alianza en Monterrey

El equipo de Rayadas sostendrá su segundo partido de la Concacaf W Champions Cup, este miércoles en el “Gigante de Acero” ante el Alianza del El Salvador.

Y en conferencia de prensa habló el nuevo técnico albiazul, Leonardo Álvarez y la jugadora Diana García, respecto a lo que ha sido los últimos días del conjunto regiomontano con el nuevo estratega.

Se alistan para la W Champions Cup | IMAGO7

“Muy contento por debutar aquí en el estadio, ansioso porque ya sea el partido de mañana, y sobre todo decirle a la gente que siempre ha estado con el equipo, en los momentos malos, en los momentos buenos, que sepan que el equipo, las jugadoras van a dar siempre su máximo esfuerzo”, señaló el técnico de Rayadas.

“Yo se lo comenté al profe, somos un equipo con mucha disposición, a partir de esa disposición vamos a llegar cosas muy buenas y se que vamos a aprender rápido la idea que tiene el profe Leo”, mencionó la jugadora Diana García.

Quiere dar una buena cara | IMAGO7

EN RAYADAS SABEN MANEJAR LA PRESIÓN

La propia jugadora declaró que en el equipo saben manejar la presión dentro de cualquier situación que presenten.

“La verdad es que hablando de presión, yo creo que la sabemos manejar, hemos estado en escenarios con mucha presión y hemos sabido darle la vuelta a esos escenarios, mañana que es el segundo juego, vamos a dar un golpe de autoridad.”