Rayadas vs Alianza FC: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup?

La Pandilla buscará su primera victoria en el torneo internacional, ya sin Amelia Valverde en el banquillo

Rayadas recibe a Alianza FC en la segunda jornada de la W Champions Cup
Rayadas recibe a Alianza FC en la segunda jornada de la W Champions Cup | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
16 de Septiembre de 2025

La actividad de la Concacaf W Champions Cup regresa a la actividad esta semana y en la Jornada 2, Rayadas de Monterrey buscará mantenerse con vida en el torneo. La Pandilla comenzó el certamen regional con una derrota 2-1 en su visita a Gotham FC, por lo que un descalabro más -en un torneo tan corto- podría dejarle fuera de la competencia. 

La buena noticia para el conjuntor regio es que recibe en el Estadio BBVA a Alianza FC. El equipo salvadoreño debutó en el torneo de Concacaf con una derrota 0-7 ante Washington Spirit y posteriormente cayó 0-2 contra Gotham, ambos partidos en casa. Por lo que luce complicado que den la sopresa en el Gigante de Acero. 

Alianza FC perdió sus dos primeros juegos
Alianza FC perdió sus dos primeros juegos | MEXSPORT&nbsp;

Rayadas estrenará DT a nivel internacional 

El partido de este miércoles será el debut en torneos internacionales para Leonardo Álvarez, quien se quedó al frente del equipo tras el despido de Amelia Valverde. El estratega mexicano dirigió su primer partido el pasado viernes 12 de septiembre, en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025, y obtuvo la victoria 0-1 de visitante ante Toluca

Con ese antecedente llegará Álvarez Alanís a este partido, que además será el primero que dirija de local frente a la afición regia. En caso de victoria, Rayados se afianzará en el tercer puesto de la clasificación y mantendrá esperanza de llegar a Semifinales, siempre y cuando gane sus dos últimos juegos contra Vancouver Whitecaps y Washington Spirit. 

Rayadas está obligada a ganar si quiere mantener esperanzas de clasificar
Rayadas está obligada a ganar si quiere mantener esperanzas de clasificar | MEXSPORT

No obstante, en caso de derrota, la Pandilla quedará prácticamente eliminada. Incluso con el empate, el camino quedará muy cuesta arriba para Monterrey, que para clasificar necesitará que alguno de los dos clubes estadounidenses pierdan sus próximos encuentros en la W Champions Cup. 

¿Dónde y a qué hora ver el Rayadas vs Alianza FC en la W Champions Cup?

  • Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Rayadas perdió ante Gotham FC en su primer partido del torneo
Rayadas perdió ante Gotham FC en su primer partido del torneo | MEXSPORT&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

La Liguilla Femenil empieza a tomar forma en el Apertura 2025

Liga Femenil MX | 15/09/2025

Liga MX: Equipos que nunca han llegado a Liguilla Femenil
Corral definió de gran manera en los últimos minutos del compromiso

Liga Femenil MX | 14/09/2025

¡Directo al Puskas! Golazo de Charlyn Corral en la goleada de Tuzas a Centellas
Apertura 2025: Así marcha la Tabla General de la Liga MX Femenil

Liga Femenil MX | 14/09/2025

Apertura 2025: Así marcha la Tabla General de la Liga MX Femenil
Te recomendamos
Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle fueron nominadas a mejor jugadora de la concacaf
Liga MX Femenil
Copa de Campeones de la Concacaf
Concacaf
Rayados de Monterrey
Futbol

LO ÚLTIMO

 