Liga MX: Equipos que nunca han llegado a Liguilla Femenil

Seis jornadas faltan para que finalice el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y la Liguilla empieza a tomar forma. Tigres, América y Pachuca son los equipos que prácticamente tienen su boleto asegurado, mientras que del otro lado, Mazatlán, Gallos Femenil, Puebla y Santos son los clubes virtualmente eliminados.

Con ello, las Cañoneras sumarán un torneo más sin meterse a la Fiesta Grande. Desde su llegada a la categoría, el mejor resultado del equipo sinaloense fue el Guardianes 2020 -su primer certamen- cuando sumó 21 puntos y finalizó en el décimo lugar. Pero desde entonces, no ha estado ni cerca de la clasificación.

Mazatlán es uno de los equipos que nunca ha llegado a Liguilla | IMAGO 7

Los equipos de la Liga MX Femenil que nunca han llegado a Liguilla

Además de Mazatlán, solo dos equipos más que nunca han clasificado a la Fase Final: Necaxa y Atlético San Luis. De los tres, las Centellas son las únicas que han estado en el circuito desde su creación en el Apertura 2017 y su mejor resultado fue en el Apertura 2021, cuando sumaron 18 puntos y finalizaron en el sitio 13.

Mientras que las potosinas, que se unieron en el Apertura 2019, son de los tres clubes quienes más cerca han estado cerca de clasificar. En el Apertura 2022 finalizaron en el puesto 13 con 21 puntos, mientras que en el pasado Clausura 2025 llegaron a estar en zona de Liguilla, pero perdieron ritmo y finalizaron en el sitio 14 con 19 unidades.

Necaxa tampoco ha clasificado a Liguilla nunca | IMAGO 7

¿Cómo van en el Apertura 2025?

Con un partido pendiente, Mazatlán está en el fondo de la clasificación con solo un punto. Las dirigidas por Mercedes Rodríguez son el único equipo sin victoria y a lo máximo que pueden aspirar es a 22 unidades, cifra que históricamente no es suficiente para clasificar a la Liguilla.

Mientras que Necaxa tiene ocho puntos y se encuentra en el puesto 14, con la posibilidad de llegar a 26 unidades, lo cual tampoco le permitiría meter a Fiesta Grande. Por último, las potosinas por ahora mantienen esperanza de clasificar, en el décimo lugar, con 17 puntos a uno de zona de clasificación.

San Luis mantiene la esperanza de clasificar | IMAGO 7