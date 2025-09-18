¿Llegará a América? Ángel Villacampa revela interés por Charlyn Corral

América y Pachuca se alistan para medirse en un partido clave de la W Concacaf Champions Cup. Previo al partido, sin embargo, el entrenador de América reveló que intentó quitarle a las Tuzas a su mejor futbolista pues, quiso fichar a Charlyn Corral en el pasado.

Ángel Villacampa, reconoció el talento y las estadísticas de la goleadora mexicana y una de las máximas figuras de la Liga MX Femenil en los últimos torneos. El estratega azulcrema destacó que la delantera ha logrado varios títulos de goleo de manera consecutiva y que su rendimiento la coloca como una de las jugadoras más determinantes del futbol mexicano.

Es figura de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Reveló interés por Corral

Previo a su duelo de Concachampions el estratega confesó que, “Siempre tiene muy buenos números, tiene unos números incuestionables en el torneo. Nosotras, a todas las jugadoras que son capaces de destacar y brillar por sí mismas, siempre tenemos el foco puesto”.

El técnico admitió que América Femenil ha tenido un acercamiento con la goleadora, aunque reconoció la dificultad de fichar a jugadoras que son emblemas en sus clubes: “Obvio que son jugadoras que tienen contratos con sus clubes, que es complejo sacar a jugadoras que son emblemas de sus clubes, pero obvio que sí hemos tenido ese contacto y no se ha podido avanzar”, agregó.

Quiso a la mexicana | IMAGO7

Buscan detener su ataque

Tras no concretar un fichaje, Villacampa subrayó que su equipo ahora trabaja con la misión de detener a Charlyn cuando se la encuentren como rival, algo que no pudieron hacer en la pasada Final de Liga. “Tenemos que prepararnos para enfrentar a este tipo de futbolistas, pero también entendemos que el protagonismo del equipo está por encima de lo individual”.

Tratarán de detenerla | IMAGO7