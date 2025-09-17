¡Solo ocho! Rayadas goleó a Alianza y las elimina del torneo

Concluyó la Jornada 2 de la CONCACAF W Champions Cup para el equipo regiomontano y con ella llegó la primera victoria para las Rayadas , quienes se posicionaron como segundas del Grupo B luego de golear 7-0 al Alianza de El Salvador.

Victoria de Monterrey I IMAGO7

Día tranquilo en el BBVA

Desde el imponente gigante de acero, las Rayadas de Monterrey se impusieron desde el minuto uno a las salvadoreñas que poco pudieron hacer. La fiesta regiomontana dio inicio apenas al minuto 14, cuando gracias a un centro de la atacante Burkenroad, la jugadora Daina marcó de cabeza para irse arriba.

Casi 15 minutos después, Diana Evangelista, puso el segundo derivado de un error en la zona defensiva del Alianza. Jermaine Seoposenwe, hizo lo propio solo cinco minutos después.

Ya para finalizar el primer tiempo, Alice Soto, hizo una extraordinaria jugada individual que la dejaría frente a la portería rival para marcar el cuarto gol de la noche y el primero de tres tantos para la mexicana.

Katty Martínez en goleadad de Monterrey I IMAGO7

Segundo tiempo desastroso para Alianza

Las sudamericanas poco pudieron hacer ante el ataque de Monterrey, quienes apretaron desde el arranque y al minuto 60 un centro de Diana Evangelista, terminó dentro de las redes gracias a un error de la guardameta de Alianza, Samantha Valadez.

Ya con cinco goles de ventaja, Katty ‘Killer’ hizo su aparición y con un cabezazo certero puso el sexto para las locales. La fiesta finalizó con Alice Soto marcando dos golazos para así cerrar una goleada histórica de 8-0, con Hat.Trick incluido de la mexicana.

Luego de esta dolorosa derrota, Alianza se despide de las posibilidades de avanzar en el torneo, mientras tanto, Rayadas lucharán por llegara la cima del grupo y entrar de manera fuertes la fase final del torneo.

