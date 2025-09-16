La actividad de la Concacaf W Champions Cup regresó esta semana y en la Jornada 3, Rayadas de Monterrey buscará mantenerse con vida en el torneo. La Pandilla comenzó el certamen regional con una derrota 2-1 en su visita a Gotham FC, por lo que un descalabro más -en un torneo tan corto- podría dejarle fuera de la competencia.

La buena noticia para el conjuntor regio es que recibe en el Estadio BBVA a Alianza FC. El equipo salvadoreño debutó en el torneo de Concacaf con una derrota 0-7 ante Washington Spirit y posteriormente cayó 0-2 contra Gotham, ambos partidos en casa. Por lo que luce complicado que den la sopresa en el Gigante de Acero.

Alianza FC perdió sus dos primeros juegos | MEXSPORT

Rayadas estrenará DT a nivel internacional

El partido de este miércoles será el debut en torneos internacionales para Leonardo Álvarez, quien se quedó al frente del equipo tras el despido de Amelia Valverde. El estratega mexicano dirigió su primer partido el pasado viernes 12 de septiembre, en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025, y obtuvo la victoria 0-1 de visitante ante Toluca.

Con ese antecedente llegará Álvarez Alanís a este partido, que además será el primero que dirija de local frente a la afición regia. En caso de victoria, Rayados se afianzará en el tercer puesto de la clasificación y mantendrá esperanza de llegar a Semifinales, siempre y cuando gane sus dos últimos juegos contra Vancouver Whitecaps y Washington Spirit.

Rayadas está obligada a ganar si quiere mantener esperanzas de clasificar | MEXSPORT

No obstante, en caso de derrota, la Pandilla quedará prácticamente eliminada. Incluso con el empate, el camino quedará muy cuesta arriba para Monterrey, que para clasificar necesitará que alguno de los dos clubes estadounidenses pierdan sus próximos encuentros en la W Champions Cup.

¿Dónde y a qué hora ver el Rayadas vs Alianza FC en la W Champions Cup?

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025

Miércoles 17 de septiembre de 2025 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio BBVA

Estadio BBVA Transmisión: ESPN y Disney+

Rayadas perdió ante Gotham FC en su primer partido del torneo | MEXSPORT