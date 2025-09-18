América vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup?

Las acciones en la W Concacaf Champions Cup no se detiene para los clubes mexicanos, ahora, son dos del mismo país los que se enfrentarán en el duelo de la Jornada 3, siendo las águilas del América las que reciban a las Tuzas del Pachuca.

Duelo América vs Chivas I IMAGO7

Ambas escuadras llegan generando una alta expectativa para el duelo, no solo por el momento que viven ambas, sino también porque la ganadora del duelo se colocaría como la líder del Grupo A.

Desde el Ciudad de los Deportes, las capitalinas buscarán darle vuelta a la página luego de caer en el clásico nacional ante las Chivas. Por su parte, Pachuca llega con la moral más fuerte luego de derrotar a Necaxa 5-0.

Victoria de Pachuca ante Necaxa I IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Pachuca?

FECHA: Jueves 18 de septiembre.

Jueves 18 de septiembre. HORA: 19:00

19:00 LUGAR: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX.

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX. TRANSMISIÓN: ESPN, DISNEY +

América Femenil en la Liga MX I IMAGO7