Oficial: Luis Fuentes regresa al América

El ex futbolist vuelve al club en el que se coronó campeón, ahora con nuevo puesto

Aldo Martínez
18 de Septiembre de 2025

Uno de los fichajes que más dudas causó en su momento, fue la del entonces lateral izquierdo, Luis Fuentes, quien llegó a las águilas del América con mucha polémica, pero que al final, se robo todos los corazones de la afición azulcrema, ahora casi dos años después de su partida, regresa al club. ahora para aportar en la zona femenil.

Nuevo puesto en el cuerpo técnico

Mediante un comunicado, las redes del Club América Femenil, informaron la incorporación de Luis Fuentes como Director Deportivo que ayude a fortalecer la estructura del proyecto femenil.

“La incorporación de Luis Fuentes, forma parte de la reestructuración anunciada recientemente por el club para fortalecer las estructuras del equipo femenil para llevar al América a lo más alto”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, el club también informó que su actual Directora Deportiva, Claudia Carrión, seguirá en el equipo, aportando su experiencia y conocimiento en el área como Directora Corporativa, enfocada en la parte internacional del club.

Regreso en puerta grande

La última vez que Fuentes portó los colores de los de Coapa, fue en la final del Bicampeonato en la cancha del Estadio Azteca, cuando las águilas derrotaron 1-0 a la Máquina del Cruz Azul.

