Chivas Femenil se afianza en zona de Liguilla con victoria ante Tijuana

Chivas recompuso el camino en el Apertura 2025 y este domingo sumó tres puntos importantes para afianzarse en zona de clasificación de la Liga MX Femenil. Después de tres partidos sin ganar en casa, el Rebaño se impuso 2-0 ante Xolas de Tijuana, en la que fue su tercera victoria consecutiva.

Fue apenas la segunda ocasión que el equipo rojiblanco hiló tres triunfos seguidos en el semestre, luego de un buen inicio de torneo. Sin embargo, después cayó en un bache de irregularidad, en el cual solo lograron un triunfo en cinco compromisos, hasta ahora en la segunda mitad del certamen.

El Rebaño sumó una victoria más en el actual certamen | MEXSPORT

Denise Castro nuevamente se hace presente

Luego de brillar con un doblete la semana pasada en el Clásico Nacional ante América, Denise Castro reafirmó su buen momento y fue la encargada de abrir el marcador en el Estadio Akron. Después de un gran pase bombeado de Carolina Jaramillo, Isabel Esquivias desbordó por izquierda y mandó un centro preciso al borde del área chica, donde Castro remató por detrás de la defensa a la media hora de juego.

Fue el tercer gol del torneo para la recién llegada delantera, quien poco a poco se ha afianzado como titular en el esquema de Antonio Contreras. Pero pese a ello, no pudo ampliar la ventaja en el primer tiempo y fue hasta la parte final del encuentro que llegó el segundo gol del encuentro.

Chivas fue superior a Tijuana | MEXSPORT

Con apenas un minuto en el campo, Joseline Montoya incorporó por el costado izquierdo y ante la complacencia de su marcadora, se tuvo confianza con un disparo desde fuera del área. La volante rojiblanca tomó adelantada a Alexa Madueño, que poco pudo hacer para evitar el gol que se coló apenas por debajo del travesaño.

¿Qué sigue para Chivas y Tijuana?

Este resultado le permitió al Rebaño colocarse en el quinto puesto, a la espera de lo que pase con Rayadas de Monterrey este lunes. Su próximo partido está programado para el martes 30 de septiembre, de visitante contra Mazatlán. Mientras que las fronterizas, en el sitio 13 recibirán a Gallos Femenil.

Montoya hizo el segundo gol del compromiso | MEXSPORT