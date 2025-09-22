Con una jugadora más, Toluca empata ante América, que llegó a cuatro juegos sin victoria

El Toluca de Patrice Lair no es una promesa en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, sino una realidad. Las Diablas Rojas han peleado entre los primeros lugares de la clasificación y este lunes, en el marco de la Jornada 12, extendieron a cuatro la racha de América de partidos sin ganar.

Desde que perdió el invicto contra Pachuca en la Jornada 9, el equipo de Ángel Villacampa no ha vuelto a ganar en el actual certamen de la categoría. Un empate contra Atlético San Luis y una derrota ante Chivas en el Clásico Nacional siguieron a ese descalabro, a lo que se sumó el empate de este lunes en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca sigue sorprendiendo este torneo | MEXSPORT

Con ello, las Águilas siguen sin asegurar su boleto para la Liguilla y empiezan a alejarse de Tigres en el liderato, pero se mantienen en el tercer puesto de la clasificación. Mientras que las escarlatas regresaron al cuarto puesto y con 24 puntos ya superaron su registro del pasado Clausura 2025.

Diablas resilientes ante América

Tres veces Toluca vino de atrás para empatar el marcador en el Infierno, las dos primeros en un primer tiempo que finalizó con cinco goles, con el marcador 2-3 a favor de América. Fue la goleadora Montse Saldívar quien, a dos minutos del descanso, le devolvió la ventaja a las Águilas y firmó su doblete.

Toluca logró un empate importante en casa | MEXSPORT

Irene Guerrero abrió el marcador al minuto de juego, con un gol de vestidor, pero las Diablas no tardaron en empatar por medio de Faustine Robert cinco minutos más tarde. Sin embargo, poco le duró el gusto a las locales y al minuto siguiente Saldívar hizo el primero de sus goles para poner adelante de nuevo a las de Coapa.

Pero si algo ha demostrado el equipo mexiquense este torneo es su capacidad para recuperarse y su refuerzo estrella, Eugénie Le Sommer, empató de nuevo al 23'. Fue entonces cuando Saldívar apareció de nuevo al 43' para mantener a América, que de no haber sido por Bruna Vilamala, podría haberse quedado con los tres puntos.

La expulsión de Vilamala condicionó a las Águilas | MEXSPORT

La española se fue expulsada por doble amarilla y dejó a las de Coapa con una jugadora menos al minuto 53. A partir de ese momento, Toluca se lanzó con todo a buscar el empate, pero no fue hasta el 76' que Shanice van de Sanden encontró la recompensa por el esfuerzo.

¿Qué viene para Toluca y América?

Aunque tiempo hubo para que las escarlatas buscaran el triunfo, no tuvieron fortuna y los clubes repartieron puntos. Para la Jornada 13 visitará a Atlas y será una buena oportunidad de asegurar su boleto a Liguilla, pues hasta ahora solo en una ocasión un club con 27 puntos ha quedado fuera de la Fiesta Grande. Mientras que América volverá a la Ciudad de México y recibirá a las Bravas de Juárez en busca de reencontrarse con el triunfo.

Shanice van de Sanden hizo el tanto del empate | MEXSPORT