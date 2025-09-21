Cruz Azul vuelve a la victoria en Liga MX Femenil tras golear a Puebla

Después de haber sido derrotadas en la Jornada 11 jugando como locales ante las Bravas de Juárez, Cruz Azul logró retomar la senda del triunfo como visitantes frente a Puebla, quienes se mantienen como el penúltimo lugar de la tabla general.

Su goleadora, Aerial Chavarín, volvió a tener una gran actuación que la deja a un solo gol de la líder, Charlyn Corral.

Chavarín se mantiene en la pelea por la cima del goleo | Imago7

De visita sobre La Franja

Cruz Azul se aferra a poder meterse a la Liguilla de la Liga MX Femenil en el Apertura 2025 y para ello sacó un resultado abultado en su visita a Puebla. Las dirigidas por Diego Testas tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo, pero lograron una victoria más que importante.

Al 47’, Aerial Chavarín abrió el marcador tras una desatención defensiva, y al 57’ volvió a marcar con un disparo de pierna zurda. Ya al 82’, Daniela Calderón sentenció el partido con un golazo de pierna derecha para el 3-0 definitivo.

Visita de Cruz Azul con resultado agradable | Imago7

Pelea por el goleo individual

Con sus dos goles ante Puebla, Aerial Chavarín llegó a 13 tantos y se mantiene como sublíder de goleo, solo una anotación debajo de Charlyn Corral, quien suma 14 goles.

Aunque Corral aún debe disputar su partido de la Fecha 12 ante Rayadas, la jugadora de Cruz Azul confía en poder alcanzar o superar a la delantera de Pachuca. El duelo directo será en la Jornada 13, cuando Tuzas y Cementeras se enfrenten en el Estadio Hidalgo.

Calderón puso cifras definitivas a domicilio | Imago7