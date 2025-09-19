¿De regreso? Atlante ‘vuelve’ a la CDMX y desata la locura

Atlante se salió del Estadio de la Ciudad de los Deportes para jugar en el Coruco Díaz, en Morelos, teniendo una segunda etapa fuera de la Ciudad de México tras volver a la capital luego de su estancia en Cancún, Quintana Roo.

Tras varios meses lejos de la Ciudad de México, Atlante 'volvió' a la capital de nuestro país para presentarse en un centro comercial del centro de la CDMX.

Atlante visitó a su afición en CDMX | @Atlante

Los jugadores de los Potros de Hierro del Atlante aprovecharon para tener una convivencia con los aficionados azulgranas, tomarse algunas fotos y firmar autógrafos de la afición más fiel de la Ciudad de México.

Atlante visitó a su afición en CDMX | @Atlante

El cuadro azulgrana compartió las fotos y los videos de la convivencia que tuvieron con sus aficionados, los Potros de Hierro se enfrentarán este fin de semana a los Leones Negros de la U de G.

Atlante marcha en la octava posición de la Liga de Expansión, tiene tres ganados, un empate y dos derrotas.

Atlante visitó a su afición en CDMX | @Atlante