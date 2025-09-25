América ingresará una queja ante la Comisión de Arbitraje por partido contra Atlético San Luis

La directiva de América ingresará una queja formal ante la Comisión de Arbitraje y la Liga MX tras el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025, en el que las Águilas derrotaron 0-1 al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El motivo de la inconformidad se centra en el trabajo del árbitro Fernando ‘Curro’ Hernández.

En el interior de Coapa están molestos por dos acciones específicas en el duelo del pasado miércoles. En ambas, el portero de San Luis, Andrés Sánchez, chocó tanto con Rodrigo Aguirre como con Raúl Zúñiga, sin embargo, ni el árbitro ni el VAR intervinieron en las distintas acciones.

América presentará una queja formal | MEXSPORT

En la primera jugada, el ‘Búfalo’ Aguirre recibió un golpe en el rostro que le impidió continuar, pues perdió visibilidad de manera momentánea en el ojo. Tras los estudios médicos posteriores, se descartó una fractura, aunque sí se confirmó una inflamación severa en el ojo derecho, lo que pone en duda su participación en el Clásico Capitalino contra Pumas de este fin de semana.

En la segunda acción, la ‘Pantera’ Zuñiga terminó con un fuerte golpe en las costillas tras un choque con Sánchez en los minutos finales. Aún así, el ‘Curro’ tampoco acudió a la revisión en video y dejó seguir el juego, lo que aumentó el descontento en el club de Coapa. Por lo tanto, la directiva de América meterá una protesta en contra de Fernando Hernández.

La acción de Sánchez sobre Aguirre molestó a América | MEXSPORT

Historial de Fernando 'Curro' Hernández contra América

En América existe molestia con Fernando Hernández no solo por este equipo, sino también por acciones en partidos anteriores. Incluso, uno de ellos apenas ocurrió en el Apertura 2024, cuando Víctor Dávila sufrió una fractura de peroné ante Xolos. En aquella ocasión, el técnico André Jardine expresó su inconformidad en conferencia de prensa al considerar que el árbitro no sancionó con tarjeta roja la entrada que lesionó a su futbolista.

Otra situación que el América recuerda corresponde a la Final de Ida del Apertura 2023, cuando Rafael Carioca cometió una entrada por detrás de Diego Valdés a los 40 segundos de juego. Fernando Hernández se encontraba en el VAR durante ese encuentro y no llamó al central, Marco Antonio Ortiz, para revisar la jugada.

La actuación de Hernández no fue del agrado de América | MEXSPORT

¿Quién será el árbitro del próximo partido de América?

Este fin de semana, América recibirá a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025. Al ser el Clásico Capitalino, la Comisión de Arbitraje designará como árbitro central a uno de sus mejores elementos disponibles.

Debido a que es un partido de mucha rivalidad, alguno de los árbitros con gafete FIFA podría arbitrar durante este duelo. Sin embargo, las designaciones aún no se hacen oficiales hasta este mismo viernes, apenas unas horas antes del inicio del encuentro.

América presentó una queja por la actuación del 'Curro' Hernández | MEXSPORT