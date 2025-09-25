Goles memorables desde medio campo en la Liga MX

Santiago Homenchenko anotó un doblete en el empate 2 a 2 ante Cruz Azul, pero uno de sus tantos fue desde media cancha, con una fuerte complicidad del arquero de La Máquina, Kevin Mier. El gol del uruguayo recordó a los más memorables desde la misma zona en la Liga MX.

Kevin Mier tras recibir gol de Homenchenko | IMAGO7

Los goles desde media cancha son pocas veces vistos en el futbol por su grado de complejidad y las intervenciones de los porteros, por ello asombran a los aficionados y quedan en su memoria. En la Liga MX también han ocurrido y dejaron momentos inolvidables.

Los mejores goles de media cancha en Liga MX

Uno de los más recientes, y que involucra a Kevin Mier también, es el de Richard Sánchez en las Semifinales del Apertura 2024. Desde media cancha tomó mal parado al arquero colombiano y logró anotar un golazo desde esa distancia.

En el Grita México Apertura 2021, Leonel López anotó desde media cancha a Toluca, cuando defendía la camiseta de Pumas. Al ser en el Estadio Nemesio Diez, la afición recuerda ese memorable momento del mediocampista mexicano.

Leo López con Pumas | IMAGO7

Daniel Montenegro se incluyó en la lista luego del gol que anotó ante Toluca en 2009. En la paliza de 7 a 2 en el Estadio Azteca, ‘Rolfi’ golpeó con técnica desde media cancha para vencer el arco defendido por Hernán Cristante.

Eduardo Coudet hizo vibrar a la afición del Necaxa en el Clausura 2009, cuando tomó el balón en el medio campo y decidió disparar para anotarle a Jaguares de Chiapas. ‘Chacho’ confirmó su gran técnica y atrevimiento tras esa anotación.

Uno de los más recordados con la historia fue el de Carlos Reinoso, pues en una derrota del América ante Atlético Español, el futbolista decidió pegarle desde media cancha tras el saque por recibir un gol. Pese a ser de hace 50 años es uno de los más memorables.

¿Hachita Ludueña fue nominado al Premio Puskas?

Daniel Ludueña, exfutbolista argentino, tuvo un paso destacado en el futbol mexicano y en su etapa con Pachuca anotó desde media cancha e incluso, el tanto fue nominado al Premio Puskas, pues además del enganche para acomodare, su técnica fue espectacular para marcarle a Tigres.

Ludueña con Pachuca | IMAGO7