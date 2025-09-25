¿Alonso 'Negro' Sandoval es padre de la nueva joya de Chivas, Santiago Sandoval?

Gabriel Milito ha depositado confianza en los jóvenes de Chivas durante el Apertura 2025, al grado de que varios de ellos se han convertido en piezas fundamentales en el plantel. Uno de ellos es Santiago Sandoval, quien anotó en la victoria contra Necaxa y cuenta con un pasado futbolero que pocos conocen.

El joven de 18 años es hijo de un viejo conocido de la Liga MX: Alonso ‘Negro’ Sandoval, un auténtico trotamundos del futbol mexicano recordado por haber jugado en el Rebaño y el América.

Alonso Sandoval en un partido de Chivas | MEXSPORT

¿Quién fue Alonso ‘Negro’ Sandoval?

Debutó en 2004 con Chivas, aunque le costó afianzarse en el primer equipo y, al año siguiente, se fue a Chiapas para jugar con Jaguares, donde comenzó su travesía en media liga.

Además de estos dos clubes, defendió la camiseta de Veracruz, Tecos, Necaxa, Monterrey, Monarcas, Atlas y América. La historia fue la misma, pues en ningún lado pudo encontrar regularidad y consolidarse.

¿Sandoval se retiró por ‘culpa’ de su hijo?

De acuerdo con información de Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, compartida este jueves en la columna de El Francotirador, el exfutbolista decidió colgar los botines en 2013 como mecanismo para evitar pagar manutención a sus hijos, entre ellos, Santiago.

En ese momento, militando en Necaxa, tres de sus exparejas le solicitaron hacerse cargo de la pensión de sus descendientes, sin embargo, optó por dejar las canchas y así no tener un sueldo registrado que le obligara a realizar los pagos.

Alonso Sandoval en un partido de Atlas | MEXSPORT

Sandoval Jr. ahora brilla en Chivas

Con 18 años recién cumplidos y apenas dos meses después de haber debutado, Santiago Sandoval ha demostrado que tiene calidad suficiente para ser un habitual en el equipo de Milito.

En el Apertura 2025, ha tenido actividad en nueve de los diez compromisos de los rojiblancos, de los cuales cinco fue titular. Además, ya cuenta con dos anotaciones registradas.

Santiago Sandoval celebra uno de sus goles con Chivas | MEXSPORT