Alejandro Zendejas dedica triunfo a sus compañeros lesionados en América

Alejandro Zendejas se convirtió en el héroe del América en su visita al Alfonso Lastras. El extremo de las Águilas anotó el gol de la victoria ante Atlético San Luis, por lo que desató el júbilo en la grada y se encargó de dedicar la victoria a los jugadores lesionados de las Águilas.

En entrevista con ESPN, el jugador estadounidense comentó palabras de aliento para sus compañeros, entre ellos Rodrigo Aguirre, quien salió del campo por un fuerte golpe. Zendejas también recordó al capitán de las Águilas, Henry Martín, quien ha luchado con lesiones constantes; y de Dagoberto Espinoza, jugador que sufrió una fuerte lesión la jornada anterior.

Homenaje a Zendejas | IMAGO7

"Tenemos un equipazo. Lo hemos tenido desde ya varios años, pero justo lo que dices: 'estos partidos son para ellos'. Son para esos compañeros que ahora están pasando por un momento que no esperaban. Vamos a sacar estos partidos adelante por ellos", comentó el extremo del América.

El partido 100 de André Jardine

El estratega brasileño regresó a San Luis Potosí, estado en el que tuvo sus primeras aventuras en el futbol mexicano, para su partido número 100 con América. André Jardine celebró de la mejor manera su centenario de partidos con las Águilas, con una victoria ante el conjunto potosino.

El gol de Zendejas | IMAGO7

Alejandro Zendejas también le dedicó el triunfo a su entrenador, al cual catalogó de histórico por ser el estratega del Tricampeonato. "Es un técnico especial. Feliz que le tocó esta victoria en el estadio que también fue su casa".

¿Qué sigue para América?

Las Águilas tendrán un partido complicado en la Jornada 11, pues el Clásico Capitalino está a la vuelta de la esquina. Pumas buscará una revancha con América después de su revés ante Juárez; mientras que el conjunto azulcrema intentará luchar por el liderato.

Lesión de Aguirre | IMAGO7

Los Universitarios están en la novena posición con 13 puntos; mientras que los de Coapa están en la cuarta posición con 21 puntos. Al momento, el equipo de Efraín Juárez con 13 goles, mientras que la ofensiva de André Jardine cuenta con seis goles más.

América | IMAGO7