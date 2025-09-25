Afición de Rayados revienta a Anthony Martial tras goleada ante Toluca: "basta de contratar estrellitas"

Los Rayados de Monterrey vivieron una de sus noches más oscuras en el torneo tras caer 6-2 frente a Toluca, un marcador que dejó a la afición sumida en la frustración y con duras críticas hacia varios jugadores del plantel. Sin embargo, el principal señalado fue el nuevo fichaje estelar del club: Anthony Martial.

Ante Toluca | IMAGO7

¿Martial, en el ojo del huracán?

El delantero francés llegó como refuerzo bomba para La Pandilla, pero en este partido su desempeño estuvo muy lejos de las expectativas. En redes sociales oficiales de Rayados, cientos de aficionados reclamaron su falta de intensidad y compromiso dentro del campo.

Algunos comentarios reflejan el sentir de la hinchada: "Ya basta de contratar estrellitas, mejor jugadores que quieran ganar cosas por el club".

La exigencia de la afición hacia Martial es alta, y este mal arranque genera dudas sobre si podrá convertirse en el referente que el equipo necesita.

Críticas | Captura de pantalla

No solo Martial: la afición pide cambios

Aunque Martial fue el más criticado, otros futbolistas de peso también recibieron reclamos. Nombres como Sergio Ramos, Sergio Canales y Lucas Ocampos fueron mencionados por su falta de personalidad y liderazgo en un partido clave.

Incluso, hubo comentarios irónicos exigiendo que “metan a los fichajes de verdad” y llamados directos para la salida del entrenador.

Críticas | Captura de pantalla

Una derrota que deja huella

La goleada ante Toluca no solo exhibió debilidades tácticas y defensivas de Monterrey, también abrió un debate sobre la planeación deportiva del club y la dependencia en fichajes mediáticos. La afición, siempre exigente, espera que Martial y compañía reaccionen pronto, de lo contrario, la presión seguirá aumentando en las próximas jornadas.

El reto de Anthony Martial en Rayados

Para el exjugador del Manchester United, el tiempo empieza a correr. Si bien apenas inicia su aventura en la Liga MX, los seguidores del Monterrey demandan un cambio inmediato de actitud y resultados. Martial deberá demostrar que no llegó solo como un nombre mediático, sino como un delantero capaz de marcar diferencia y ganarse el respeto de la afición con goles y actuaciones decisivas.

Ante Toluca | IMAGO7