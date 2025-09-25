Rayados de Monterrey y sus peores goleadas en los últimos años

Monterrey volvió a padecer una derrota de gran magnitud al caer 6-2 frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, un resultado que reaviva uno de los recuerdos más dolorosos para la institución, las goleadas en torneos cortos.

Derrota de Rayados | IMAGO7

En 2005 recibieron seis goles

El tropiezo ante los Diablos Rojos no solo impactó en el aspecto anímico del plantel, sino que también igualó una de las peores cifras defensivas de la era de torneos cortos. No recibían seis tantos en un mismo encuentro desde el Clausura 2005, cuando Cruz Azul los doblegó 6-1 en el entonces Estadio Azul. Han pasado dos décadas desde aquella ocasión.

A lo largo de su historia en torneos cortos, Rayados ha sido víctima de varios resultados abultados que han quedado marcados en la memoria de la afición.

Rayados en el Clausura 2005 | MEXSPORT

Cinco goleadas en torneos cortos

En el Verano 2000, Tigres se impuso 3-6 en el Estadio Tecnológico en un Clásico Regio que posteriormente fue invalidado por la Liga MX debido a una irregularidad administrativa.

Más adelante, en el Apertura 2004, Atlante propinó una goleada histórica al vencer 7-1 a Monterrey, una de las derrotas más severas en la trayectoria albiazul.

Ese mismo certamen, los Tigres volvieron a castigar a su máximo rival con un contundente 6-2, en lo que quedó como uno de los clásicos más desiguales de la época reciente.

En el Clausura 2013, Cruz Azul se presentó en el Estadio Tecnológico y salió con una aplastante victoria de 5-1 sobre los regios.

Mientras que en el Clausura 2019, Toluca repitió la historia en el Nemesio Diez al superar 5-1 a los Rayados.

Rayados | MEXSPORT

Cruz Azul y Toluca los verdugos

Con el paso de los años, Cruz Azul y Toluca se han convertido en auténticas pesadillas para Monterrey en este tipo de escenarios, pues ambos equipos acumulan dos goleadas significativas en torneos cortos, consolidándose como sus principales verdugos cuando los albiazules no logran responder.

Ante Cruz Azul | MEXSPORT