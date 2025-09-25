¡Con sabor europeo! Liga MX rompe récord de jugadores registrados nacidos en el Viejo Continente

La Liga MX vive un torneo inédito en este Apertura 2025, al registrar la mayor cantidad de futbolistas europeos en toda su historia. Son 23 jugadores nacidos en el Viejo Continente los que participan en la primera división mexicana, un récord absoluto que refleja el atractivo y la inversión que el futbol nacional ha logrado en los últimos años.

El número es todavía más significativo si se considera que no entran en la lista casos de doble nacionalidad como Oussama Idrissi, João Pedro o Nicolás Fonseca, a quienes la liga suele contabilizar como europeos.

Sergio Ramos en un partido de Rayados | IMAGO7

ESTRELLAS INTERNACIONALES

Entre los nombres más rutilantes que han llegado a la liga se encuentran auténticas estrellas mundiales como Sergio Ramos, Aaron Ramsey, Anthony Martial, Oliver Torres y Sergio Canales, jugadores con trayectoria en clubes de élite y con experiencia internacional. Su presencia eleva no solo el nivel deportivo, sino también la proyección mediática del campeonato.

CRECIMIENTO EUROPEO

El crecimiento ha sido constante en los últimos años: en 2024 se registraron 15 europeos, en 2023 fueron 11, en 2022 participaron nueve, en 2021 sumaban ocho y en 2020 apenas cinco.

El salto de 2024 a 2025, con un aumento de ocho futbolistas, marca la diferencia más amplia en una sola temporada.

James Rodríguez en un partido de León | IMAGO7

LIGA MX: ATRACTIVA PARA EUROPA

Esta tendencia confirma que México se ha convertido en un destino llamativo para jugadores europeos que buscan continuidad, nuevos retos y un escaparate diferente en el cierre o incluso en la consolidación de sus carreras.

Para la Liga MX, la presencia de estas figuras es una oportunidad de seguir posicionándose como una de las competencias más atractivas del continente, tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Con este récord de 23 europeos, el Apertura 2025 pasará a la historia como el torneo que consolidó la llamada “Liga MX europea”, un fenómeno que probablemente seguirá marcando la pauta en los próximos años.

Anthony Martial en un partido de Rayados | IMAGO7

JUGADORES EUROPEOS EN EL APERTURA 2025