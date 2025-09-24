Nicolás Larcamón defiende a Kevin Mier tras error ante Querétaro y pide apoyo de la afición

Nicolás Larcamón salió al paso de las críticas y defendió a su portero Kevin Mier tras el golazo recibido desde larga distancia ante Querétaro. El técnico de Cruz Azul pidió reconocer la jugada como mérito del rival y no como un error individual.

“Hoy verdaderamente, no siento que únicamente sea responsabilidad de él, sino le reconozco la gran ejecución Santiago Homenchenko y bueno, creo que en esa en esa en ese todos juntos, yo yo siento de que ese es verdaderamente todo junto y esto lo construimos todo juntos”, señaló,

Larcamón aprovechó para pedir respaldo hacia su arquero. “La afición para nosotros es fundamental, y ese apoyo que necesita cuando quizás menos lo merece es cuando más lo necesita. Invito a toda nuestra afición a respaldarlo, porque hoy más que nunca no deja de ser ese arquero campeón en esta institución”, sentenció.

El técnico destacó que el equipo se ha mantenido en los primeros lugares gracias a su resiliencia. “No gana solamente el que pega fuerte, sino también el que, en algún momento, si recibe un golpe, tiene la mandíbula lo suficientemente fuerte como para bancarse ese golpe y seguir adelante, y eso somos nosotros”, explicó.

Camino en la cima

Cruz Azul se mantiene en lo alto de la tabla y Larcamón pidió no perder de vista el contexto. “Lo que estamos haciendo, sumando muchísimos puntos, estando en los mejores puestos posibles… es fruto del trabajo de todos”, aseguró en conferencia.

“Hasta hoy en el mejor puesto posible, a la espera del resultado que que que se sucede en Toluca, pero después a sabiendas de que es un camino en el que no gana solamente el que pega fuerte, sino también el que, en algún momento, si recibe un golpe, tiene la mandíbula lo suficientemente fuerte como para bancarse ese golpe y seguir adelante, y eso somos nosotros”, dijo.

¿Ya piensan en Liguilla?

Finalmente, Larcamón recalcó que el equipo seguirá puliendo detalles para llegar en su mejor versión al cierre de torneo. “Seguiremos trabajando para estar cada vez mejor y de cara a llegar de la mejor manera a la instancia decisiva del campeonato”, concluyó.