Emiliano Gómez elogia el proyecto de Gabriel Milito previo al Puebla vs Chivas

Tras la victoria sobre Necaxa, los dirigidos por Gabriel Milito se preparan para afrontar el duelo ante Puebla, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025. Chivas ha tenido un torneo irregular, pero con destellos de buen futbol mantienen la esperanza de clasificar a la Fase Eliminatoria.

Chivas en acción | IMAGO7

¿Qué dijo Emiliano Gómez sobre las Chivas de Gabriel Milito?

Los Rojiblancos vencieron 3 a 1 a Necaxa de Fernando Gago, además de algunos resultados positivos como la victoria sobre América. Por ello, los rivales no ven como un rival sencillo a Chivas y el atacante de Puebla, Emiliano Gómez así lo reconoció.

"Chivas con Milito tiene un equipo donde juega muy bien, los he visto y tienen una buena dinámica, nos enfrentamos a un equipo que está bien trabajado, viene de ganar con Necaxa”, dijo Gómez previo al partido ante el Rebaño Sagrado.

El proyecto de Gabriel Milito ha tenido altibajos, pues con cinco derrotas los aficionados se alarmaron. Con 11 unidades, el Rebaño ocupa el puesto 11, por lo que las siguientes jornadas serán de suma importancia para sus aspiraciones de llegar a Liguilla.

Chivas en partido de Liga MX | IMAGO7

Los debuts de jóvenes talentos como Samir Inda, Santiago Sandoval, entre otros, han aportado de manera positiva al club e incluso ya sumaron sus primeros goles en Primera División. En las fechas restantes, los canteranos buscan acumular más minutos.

¿Quién es el favorito para el Puebla vs Chivas?

Por otro lado, Puebla no ha logrado convencer y los números no los acompaña, ya que es el último lugar de la tabla con solo cinco unidades, producto de una victoria, siete derrotas y dos empates en lo que va del torneo Apertura 2025.

Chivas pinta como favorito en este duelo, pero será esencial sacar los tres puntos que los acerque al objetivo de estar en una Fase Final en el primer torneo de Gabriel Milito. El Rebaño tiene un calendario relajado, distinto a sus últimos enfrentamientos con rivales como Toluca, América y Tigres.

Romo y Rangel en partido | IMAGO7

El choque en el Estadio Cuauhtémoc será clave para ambas escuadras: Chivas busca consolidar su reacción en el torneo y Puebla sumar oxígeno en el cierre del Apertura 2025.