El “Gigante de Acero” cancha complicada para Santos

Rayados recibirá este fin de semana a Santos Laguna en la Jornada 11 del Apertura 2025, en un duelo donde el “Gigante de Acero” vuelve a presentarse como un escenario sumamente complicado para los laguneros.

Victoria de Santos Laguna en la Jornada 10 del Apertura 2025

Desde su inauguración en agosto de 2015, el estadio de Monterrey se ha convertido en una fortaleza para los albiazules y en un verdadero obstáculo para los visitantes de la Comarca.

SOLO UNA VICTORIA DE SANTOS

En estos diez años de historia del inmueble, Santos apenas ha podido salir con un triunfo en territorio regiomontano. La única victoria se dio en el Clausura 2023, cuando los laguneros sorprendieron en la Jornada 15 al imponerse 1-2. Aquel resultado rompió con una racha negativa, pero hasta hoy sigue siendo la excepción y no la regla.

Última victoria de Santos en el BBVA

10 DERROTAS EN EL BBVA

El historial marca una clara tendencia, Santos acumula ya 10 derrotas en el Gigante de Acero frente a los Rayados. Cada visita ha significado un reto mayúsculo, y para los de Torreón el panorama vuelve a ser complicado considerando su presente futbolístico.

El cuadro lagunero no atraviesa su mejor momento en el torneo, lo cual podría ser un factor determinante para este nuevo enfrentamiento.

La presión no solo llega por lo que ocurra en la tabla, sino también por la carga anímica de enfrentar a un rival que en su casa se hace fuerte.

Rayados, por su parte, busca aprovechar esta estadística para mantenerse sólido en la parte alta de la clasificación y seguir alimentando su hegemonía como local. En contraste, Santos deberá encontrar la manera de romper con la inercia negativa y aspirar a repetir aquella hazaña del 2023.

Jornada 15 del Clausura 2023

POR LA HAZAÑA DEL 2023

Todo apunta a un partido donde Monterrey parte como favorito, respaldado por su gente y por la historia reciente. Para los laguneros, la misión es clara, desafiar los números, olvidar los fantasmas y tratar de dar un golpe de autoridad en uno de los estadios más difíciles de la Liga MX.

Derrota de Rayados ante Toluca en el Apertura 2025